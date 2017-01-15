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«Вашингтон» разгромил «Филадельфию», у Овечкина и Кузнецова - по голевой передаче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Вашингтон» дома обыграл «Филадельфию» (5:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

У победителей отличились Андре Бураковски, Джастин Уильямс (дважды) и Мэтт Нисканен (дважды).

Российские нападающие «столичных» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов записали в свой актив по одной результативной передаче.

Столичный клуб занимает первое место в Восточной конференции, «летчики» идут в ней седьмыми.

17 января «Вашингтон» сыграет на выезде с «Питтсбургом», а «Филадельфия» 22 января примет «Нью-Джерси».

Матч

Вашингтон - Филадельфия - 5:0 (0:0, 1:0, 4:0)

Голы:

Бураковски 29:08 (1:0 - бол.). Уильямс (Юханссон, Кузнецов), 41:36 (2:0). Нисканен (Овечкин, Бэкстрём), 43:20 (3:0). Нисканен (Бигл, Уилсон), 45:47 (4:0). Уильямс (Орпик, Бэкстрём), 46:36 (5:0).

Место и дата

15 января 21:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция


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