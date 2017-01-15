«Вашингтон» разгромил «Филадельфию», у Овечкина и Кузнецова - по голевой передаче

Матч регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (5:4) стал для главного тренера «Монреаля» Мишеля Террьена 800-м в НХЛ.

Террьен провел 800-й матч в НХЛ Матч регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (5:4) стал для главного тренера «Монреаля» Мишеля Террьена 800-м в НХЛ.

Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» – «Калгари» прошло чествование четырехкратной олимпийской чемпионки Хэйли Викенхайзер, которая 13 января объявила об окончании своей карьеры.

«Эдмонтон» и «Калгари» провели чествование Викенхайзер Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» – «Калгари» прошло чествование четырехкратной олимпийской чемпионки Хэйли Викенхайзер, которая 13 января объявила об окончании своей карьеры.

Форвард «Красной Армии» Павел Подлубошнов заявил, что после попадания на Матч звезд КХЛ хочет сыграть в Матче всех звезд НХЛ.

Павел Подлубошнов: Теперь хочется однажды пробиться на Матч звезд НХЛ

Павел Подлубошнов: Теперь хочется однажды пробиться на Матч звезд НХЛ Форвард «Красной Армии» Павел Подлубошнов заявил, что после попадания на Матч звезд КХЛ хочет сыграть в Матче всех звезд НХЛ.