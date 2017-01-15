Гвардиола впервые в тренерской карьере потерпел пять поражений в одном чемпионате
Поражение от «Эвертона» (0:4) в 21-м туре на «Гудисон Парк» стало пятым для «Манчестер Сити» в нынешнем чемпионате Англии.
Таким образом, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола
впервые в своей тренерской карьере потерпел за сезон пять поражений в национальном
чемпионате.
Ранее «Манчестер Сити» проиграл «Тоттенхэму» (0:2), «Челси» (1:3), «Лестеру» (2:4) и «Ливерпулю» (0:1).
Добавим, что также впервые Гвардиола проиграл в чемпионате с разницей в четыре мяча.
В 22-м туре 21 января «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» на «Этихад Стэдиум».
Напомним, до этого Гвардиола тренировал «Барселону» (2008-2012) и «Баварию» (2013-2016).
Матч
Эвертон - Манчестер Сити - 4:0 (1:0)
Голы
Лукаку 33 (1:0). Миральяс 47 (2:0). Дэвис 79 (3:0). Лукман 90 (4:0).
Состав
Эвертон: Роблес, Бэйнс, Коулмэн, Уильямс, Мори, Дэвис, Холгейт, Бэрри (МакКарти, 74), Баркли (Лукман, 90), Миральяс (Шнайдерлин, 65), Лукаку
Манчестер Сити: Браво, Клиши, Отаменди, Стоунз, Сабалета (Ихеаначо, 62), Санья, Силва, Стерлинг, Туре, де Брюйне, Агуэро
Предупреждения:
Холгейт, 55; Лукаку, 90 - Силва, 75; Отаменди, 90
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
15 января 16:30, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция