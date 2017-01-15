Гвардиола впервые в тренерской карьере потерпел пять поражений в одном чемпионате

Поражение от «Эвертона» (0:4) в 21-м туре на «Гудисон Парк» стало пятым для «Манчестер Сити» в нынешнем чемпионате Англии.

Таким образом, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола впервые в своей тренерской карьере потерпел за сезон пять поражений в национальном чемпионате.



Ранее «Манчестер Сити» проиграл «Тоттенхэму» (0:2), «Челси» (1:3), «Лестеру» (2:4) и «Ливерпулю» (0:1).

Добавим, что также впервые Гвардиола проиграл в чемпионате с разницей в четыре мяча.

В 22-м туре 21 января «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» на «Этихад Стэдиум».

Напомним, до этого Гвардиола тренировал «Барселону» (2008-2012) и «Баварию» (2013-2016).