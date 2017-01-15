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Гвардиола впервые в тренерской карьере потерпел пять поражений в одном чемпионате

Источник:  OptaКомментарии

Поражение от «Эвертона» (0:4) в 21-м туре на «Гудисон Парк» стало пятым для «Манчестер Сити» в нынешнем чемпионате Англии.

Таким образом, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола впервые в своей тренерской карьере потерпел за сезон пять поражений в национальном чемпионате.

Ранее «Манчестер Сити» проиграл «Тоттенхэму» (0:2), «Челси» (1:3), «Лестеру» (2:4) и «Ливерпулю» (0:1).

Добавим, что также впервые Гвардиола проиграл в чемпионате с разницей в четыре мяча.

В 22-м туре 21 января «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» на «Этихад Стэдиум».

Напомним, до этого Гвардиола тренировал «Барселону» (2008-2012) и «Баварию» (2013-2016).

Матч

Эвертон - Манчестер Сити - 4:0 (1:0)

Голы

Лукаку 33 (1:0). Миральяс 47 (2:0). Дэвис 79 (3:0). Лукман 90 (4:0).

Состав

Эвертон: Роблес, Бэйнс, Коулмэн, Уильямс, Мори, Дэвис, Холгейт, Бэрри (МакКарти, 74), Баркли (Лукман, 90), Миральяс (Шнайдерлин, 65), Лукаку

Манчестер Сити: Браво, Клиши, Отаменди, Стоунз, Сабалета (Ихеаначо, 62), Санья, Силва, Стерлинг, Туре, де Брюйне, Агуэро

Предупреждения:

Холгейт, 55; Лукаку, 90 - Силва, 75; Отаменди, 90

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

15 января 16:30, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция

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