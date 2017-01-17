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День в истории. 17 января исполнилось 106 лет со дня рождения Гавриила Качалина

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

17 января 2017 года исполнилось 106 лет со дня рождения прославленного футболиста «Динамо», легендарного советского тренера Гавриила Качалина.

Гавриил Качалин – заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер СССР.

В период 1936-1942 годах Гавриил Качалин выступал на позиции полузащитника в московском «Динамо». Вместе с бело-голубыми Гавриил Качалин выигрывал чемпионат СССР 1937 и 1940 годов, а завоевывал Кубок СССР-1937.

Главный тренер сборной СССР (1955-1958, 1960-1962, 1968-1970). Под руководством Гавриила Качалина сборная СССР выиграла Олимпийские игры 1956 года и Кубок Европы 1960 года. Гавриил Дмитриевич возглавлял сборную на чемпионатах мира 1958, 1962 и 1970 годов.

24 мая 2012 года на фасаде дома №50 по Фрунзенской набережной в Москве, где Гавриил Качалин проживал с 1957 по 1995 годы, была установлена мемориальная доска.
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