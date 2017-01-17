День в истории. 17 января исполнилось 106 лет со дня рождения Гавриила Качалина
17 января 2017 года исполнилось 106 лет со дня рождения прославленного
футболиста «Динамо», легендарного советского тренера Гавриила Качалина.
Гавриил Качалин – заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер
СССР.
В период 1936-1942 годах Гавриил Качалин выступал на позиции
полузащитника в московском «Динамо». Вместе с бело-голубыми Гавриил Качалин
выигрывал чемпионат СССР 1937 и 1940 годов, а завоевывал Кубок СССР-1937.
Главный тренер сборной СССР (1955-1958, 1960-1962, 1968-1970). Под
руководством Гавриила Качалина сборная СССР выиграла Олимпийские игры 1956 года
и Кубок Европы 1960 года. Гавриил Дмитриевич возглавлял сборную на чемпионатах
мира 1958, 1962 и 1970 годов.
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