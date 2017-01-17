День в истории. Мохаммеду Али исполнилось бы 75 лет!
17 января 2017 года исполнилось 75 лет со дня рождения легендарного
американского боксера Мохаммеда Али (при рождении – Кассиусу Марселлусу Клею).
Мохаммед Али — чемпион Олимпийских игр 1960 года, абсолютный чемпион
мира в тяжелом весе (1964-1966, 1974-1978), чемпион мира в тяжелом весе по
версиям WBC (1974-1978), WBA (1967, 1974-1978, 1978). Журнал «Ринг» пять раз
признавал его «Боксером года» (1963, 1972, 1974, 1975, 1978) и, кроме того, «Боксером
десятилетия» (1970-е). В 1999 году Sports Illustrated и BBC назвали Али «Спортсменом
века».
Награжден президентской медалью Свободы (2005), филадельфийской
медалью свободы и др. Получил звание Почетного жителя Кентукки и гражданина Кентукки
столетия.
3 июня 2016 года Мохаммед Али скончался в США.
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