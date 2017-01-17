День в истории. Дмитрию Кириченко – 40 лет!
17 января 2017 года исполняется 40 лет одному из самых результативных
нападающих в истории российского футбола, а ныне тренеру «Ростова» Дмитрию
Кириченко.
Будучи футболистом Дмитрий Кириченко получил наибольшую популярность,
выступая за «Ростсельмаш», ЦСКА, «Москву» и «Сатурн».
Дмитрий Кириченко - член «Клуба 100» российских бомбардиров,
обладатель титула лучшего снайпера премьер-лиги в 2002 и 2005 году, чемпион
страны и обладатель Кубка России.
На чемпионате Европы-2004 Дмитрий Кириченко выступал за сборную России
и забил самый быстрый мяч в истории чемпионатов континента, поразив ворота
сборной Греции.
Вместе с ЦСКА Дмитрий Кириченко становился чемпионом России-2003,
серебряным призером-2002. Вместе с «Сатурном» в 2008-м Дмитрий Кириченко
доходил до финала Кубка Интертото.
Дмитрий Кириченко – рекордсмен чемпионатов России по числу голов,
забитых с пенальти подряд (22). Серия продолжалась более 10 лет: первый забитый
пенальти - 23 июня 2000 года, промах - 14 августа 2010 года.