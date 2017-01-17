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День в истории. Дмитрию Кириченко – 40 лет!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

17 января 2017 года исполняется 40 лет одному из самых результативных нападающих в истории российского футбола, а ныне тренеру «Ростова» Дмитрию Кириченко.

Будучи футболистом Дмитрий Кириченко получил наибольшую популярность, выступая за «Ростсельмаш», ЦСКА, «Москву» и «Сатурн».

Дмитрий Кириченко - член «Клуба 100» российских бомбардиров, обладатель титула лучшего снайпера премьер-лиги в 2002 и 2005 году, чемпион страны и обладатель Кубка России.

На чемпионате Европы-2004 Дмитрий Кириченко выступал за сборную России и забил самый быстрый мяч в истории чемпионатов континента, поразив ворота сборной Греции.

Вместе с ЦСКА Дмитрий Кириченко становился чемпионом России-2003, серебряным призером-2002. Вместе с «Сатурном» в 2008-м Дмитрий Кириченко доходил до финала Кубка Интертото.

Дмитрий Кириченко – рекордсмен чемпионатов России по числу голов, забитых с пенальти подряд (22). Серия продолжалась более 10 лет: первый забитый пенальти - 23 июня 2000 года, промах - 14 августа 2010 года.

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