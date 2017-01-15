Александр Касперович: Шипулин – надежный финишер, но у нас должен быть запасной вариант

Главный тренер сборной России Александр Касперович подвел итоги выступления мужской команды на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Наша команда завершила выступление на очередном этапе Кубка мира. В мужской группе в эстафете здесь мы попробовали новый состав. Я уже говорил, Антон Шипулин – наш надежный финишер, но мы должны в любом случае иметь запасной вариант. Думаю, эксперимент в эстафете оправдался. Да, не получилось в финишном створе побороться Антону Бабикову. Думаю, ему чисто психологически тяжело было здесь работать.

Что касается пропуска гонки преследования Матвеем Елисеевым и Антоном Бабиковым – мы дали возможность отдохнуть. Таков план их подготовки к чемпионату мира. В Антхольце достаточно сложные условия для старта, там высота. Мы не имеем права рисковать этими спортсменами. Мы знаем их возможности и будем вести их к чемпионату мира.

Мы следим за выступлениями Александра Логинова на Кубке IBU. Готовим этого спортсмена к полноценному сезону. Мы не хотим, чтобы он выступил на одном этапе Кубка мира и не показал результат. Мы обговаривали его подготовку еще весной, поэтому пока ротации не будет. На данный момент все спортсмены выступают, набирают форму. Могу сказать, что Александр будет выступать на чемпионате Европы», – приводит слова Касперовича официальный сайт Союза биатлонистов России.

Напомним, что шестой этап в Антхольце пройдет с 19 по 22 января. В его программе запланированы индивидуальные гонки, масс-старты и эстафеты.