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Александр Касперович: Кайшева набирается опыта

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Главный тренер сборной России Александр Касперович оценил выступление женской команды на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Говоря о женской группе – идет плановая подготовка. Что касается девушек, которые выступали на этапе Кубка мира, по Акимовой у нас нет вопросов. Она держит дистанционную скорость. На подъеме и на уходе с подъема проигрыша у нее нет. Мы проигрываем равнинную часть. Над этим мы еще будем работать. Хотя Татьяна уже сильно сократила свое отставание. В этом году у нее достаточно большая динамика.

Ульяна Кайшева набирается опыта. У нее не получилась здесь стрелковая часть, но это связано с функциональным состоянием. Здесь очень сложно работать на рубеже. И эмоциональный стресс, конечно, который она испытала здесь, сказывается. Но мы будем продолжать работать с ней. Она выйдет на старт в Антхольце.

У Ольги Подчуфаровой были определенные физиологические проблемы. Там очень-очень много вопросов, мы разбираемся с ними. Поэтому мы ей дали возможность пропустить гонку преследования. Хотя, например, в Оберхофе она демонстрировала достаточно серьезную скорость на последнем круге, держала ее. Но у Ольги пока нет стабильности», – приводит слова Касперовича официальный сайт Союза биатлонистов России.

Напомним, что шестой этап в Антхольце пройдет с 19 по 22 января. В его программе запланированы индивидуальные гонки, масс-старты и эстафеты.

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