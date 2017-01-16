«Реал» потерпел первое поражение в сезоне, уступив на выезде «Севилье»

В матче 18-го тура чемпионата Испании «Севилья» дома обыграла мадридский «Реал» со счетом 2:1.

Счет в матче открыл нападающий «сливочных» Криштиану Роналду, реализовав пенальти на 67-й минуте. За пять минут до конца матча защитник мадридцев Серхио Рамос после подачи штрафного случайно головой переправил мяч в ворота партнера по команде Кейлора Наваса.

На второй компенсируемой минуте новичок красно-белых Стеван Йоветич, перешедший на правах аренды из «Интера», забил гол и тем самым принес победу своей команде.

«Реал», потерпевший первое поражение в текущем сезоне Примеры, с 40 очками занимает первое место в турнирной таблице, а «Севилья» благодаря победе поднялась на вторую строчку, имея в активе 39 баллов.

В следующем туре мадридская команда 21 января примет «Малагу», а подопечные Хорхе Сампаоли на следующий день на выезд сыграют с «Осасуной».

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18-й тур