«Реал» потерпел первое поражение в сезоне, уступив на выезде «Севилье»
В матче 18-го
тура чемпионата Испании «Севилья» дома обыграла мадридский «Реал» со счетом 2:1.
Счет в матче
открыл нападающий «сливочных» Криштиану Роналду, реализовав пенальти на 67-й
минуте. За пять минут до конца матча защитник мадридцев Серхио Рамос после
подачи штрафного случайно головой переправил мяч в ворота партнера по команде
Кейлора Наваса.
На второй
компенсируемой минуте новичок красно-белых Стеван Йоветич, перешедший на правах
аренды из «Интера», забил гол и тем самым принес победу своей команде.
«Реал», потерпевший
первое поражение в текущем сезоне Примеры, с 40 очками занимает первое место в
турнирной таблице, а «Севилья» благодаря победе поднялась на вторую строчку,
имея в активе 39 баллов.
В следующем туре мадридская команда 21 января примет «Малагу», а подопечные Хорхе Сампаоли на следующий день на выезд сыграют с «Осасуной».
Чемпионат Испании
18-й тур
Матч
Голы
Роналду 66 (0:1 - пен.). Рамос 85 (1:1 - автогол). Йоветич 90 (2:1).
Состав
Севилья: Гонсалес С., Эскудеро, Рами, Пареха, Мариано, Васкес (Йоветич, 68), Н'Зонзи, Иборра (Сарабиа, 77), Насри, Витоло, Бен Йеддер (Вьетто, 90)
Реал: Навас, Варан, Карвахаль, Начо, Марсело, Рамос, Кроос (Ковачич, 75), Каземиро, Модрич, Бензема, Роналду
Предупреждения:
Иборра, 31; Н'Зонзи, 42; Насри, 82 - Марсело, 84
Судья:
Алехандро Эрнандес (Испания)
Место и дата
15 января 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция