Калинич и Бадель принесли победу «Фиорентине» в матче с «Ювентусом»

В матче 20-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» дома обыграла «Ювентус» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Никола Калинич и Милан Бадель, а у гостей единственный мяч забил Гонсало Игуаин.

«Ювентус» с 45-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Фиорентина» расположилась на восьмой строчке, имея в активе 30 баллов.

В следующем туре подопечные Массимилиано Аллегри 22 января примут «Лацио», а команда из Флоренции днем ранее сыграет на выезде с Кьево.

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20-й тур