Калинич и Бадель принесли победу «Фиорентине» в матче с «Ювентусом»
В
матче 20-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» дома обыграла «Ювентус» со
счетом 2:1.
В
составе победителей голами отметились Никола Калинич и Милан Бадель, а у гостей
единственный мяч забил Гонсало Игуаин.
«Ювентус»
с 45-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Фиорентина» расположилась на
восьмой строчке, имея в активе 30 баллов.
В следующем туре подопечные Массимилиано Аллегри 22 января примут «Лацио», а команда из Флоренции днем ранее сыграет на выезде с Кьево.
Чемпионат Италии
20-й тур
Матч
Фиорентина - Ювентус - 2:1 (1:0)
Голы
Калинич 37 (1:0). Бадель 54 (2:0). Игуаин 58 (2:1).
Состав
Фиорентина: Тэтэрушану, Гонсало, Оливейра, Астори, Весино, Бадель, Кьеза (Тельо, 81), Валеро (Иличич, 84), Санчес Морено, Бернардески (Кристофоро, 75), Калинич
Ювентус: Буффон, Кьеллини, Алекс, Бонуччи, Бардзальи (Манджукич, 80), Куадрадо, Стураро (Пьяца, 62), Хедира, Маркизио, Игуаин, Дибала
Предупреждения:
Весино, 30; Кьеза, 53; Калинич, 90 - Стураро, 26; Кьеллини, 33; Алекс, 82; Бонуччи, 88; Дибала, 90
Судья:
Лука Банти (Италия)
Место и дата
15 января 22:45, Артемио Франки, Онлайн-трансляция