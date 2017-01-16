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Калинич и Бадель принесли победу «Фиорентине» в матче с «Ювентусом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Калинич и Бадель принесли победу «Фиорентине» в матче с «Ювентусом»
Источник: Reuters

В матче 20-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» дома обыграла «Ювентус» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Никола Калинич и Милан Бадель, а у гостей единственный мяч забил Гонсало Игуаин.

«Ювентус» с 45-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Фиорентина» расположилась на восьмой строчке, имея в активе 30 баллов.

В следующем туре подопечные Массимилиано Аллегри 22 января примут «Лацио», а команда из Флоренции днем ранее сыграет на выезде с Кьево.

Чемпионат Италии
20-й тур 

Матч

Фиорентина - Ювентус - 2:1 (1:0)

Голы

Калинич 37 (1:0). Бадель 54 (2:0). Игуаин 58 (2:1).

Состав

Фиорентина: Тэтэрушану, Гонсало, Оливейра, Астори, Весино, Бадель, Кьеза (Тельо, 81), Валеро (Иличич, 84), Санчес Морено, Бернардески (Кристофоро, 75), Калинич

Ювентус: Буффон, Кьеллини, Алекс, Бонуччи, Бардзальи (Манджукич, 80), Куадрадо, Стураро (Пьяца, 62), Хедира, Маркизио, Игуаин, Дибала

Предупреждения:

Весино, 30; Кьеза, 53; Калинич, 90 - Стураро, 26; Кьеллини, 33; Алекс, 82; Бонуччи, 88; Дибала, 90

Судья:

Лука Банти (Италия)

Место и дата

15 января 22:45, Артемио Франки, Онлайн-трансляция

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