Дубль Силвы помог «Монако» разгромить «Марсель»

В матче 20-го тура чемпионата Франции «Монако» на выезде обыграл «Марсель» со счетом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Бернарду Силва и по разу отличились Тома Лемар и Радамель Фалькао, а у хозяев поля единственный мяч забил Роланду.

«Монако» с 45-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Марсель» расположился на шестой строчке, имея в активе 30 баллов.

В следующем туре монегаски 22 января примут «Лорьян», а подопечные Леонарду Жардима в этот же день на выезде сыграют с «Лионом».

Чемпионат Франции

20-й тур