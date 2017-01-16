Дубль Силвы помог «Монако» разгромить «Марсель»
В матче 20-го
тура чемпионата Франции «Монако» на выезде обыграл «Марсель» со счетом 4:1.
В составе
победителей дубль оформил Бернарду Силва и по разу отличились Тома Лемар и
Радамель Фалькао, а у хозяев поля единственный мяч забил Роланду.
«Монако» с
45-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Марсель» расположился на шестой
строчке, имея в активе 30 баллов.
В следующем туре монегаски 22 января примут «Лорьян», а подопечные Леонарду Жардима в этот же день на выезде сыграют с «Лионом».
Чемпионат Франции
20-й тур
Матч
Голы
Лемар 16 (0:1). Фалькао 21 (0:2). Роланду 28 (1:2). Силва 45 (1:3). Силва 56 (1:4).
Состав
Марсель: Пеле, Сакаи, Рекик (Дория, 59), Роланду, Фанни, Кабелла (Сарр, 57), Ангуисса, Товен (Хауи, 89), Ванкер, Лопес, Гомис
Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Фабиньо, Туре, Эмерсон, Бакайоко, Лемар, Силва (Мбаппе, 90), Жермен (Моутинью, 81), Фалькао (Каррильо, 86)
Предупреждения:
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
15 января 23:00, Велодром, Онлайн-трансляция