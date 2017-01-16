Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кузнецов- : -Нисикори
Футбол  Зенит- : -Чанчунь Ятай
Футбол  Кот-д'Ивуар- : -Того
Теннис  Дуке-Марино- : -Кузнецова
Футбол  Локомотив- : -Вердер
Хоккей  Динамо Москва- : -Ак Барс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дубль Силвы помог «Монако» разгромить «Марсель»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дубль Силвы помог «Монако» разгромить «Марсель»
Источник: Reuters

В матче 20-го тура чемпионата Франции «Монако» на выезде обыграл «Марсель» со счетом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Бернарду Силва и по разу отличились Тома Лемар и Радамель Фалькао, а у хозяев поля единственный мяч забил Роланду.

«Монако» с 45-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Марсель» расположился на шестой строчке, имея в активе 30 баллов.

В следующем туре монегаски 22 января примут «Лорьян», а подопечные Леонарду Жардима в этот же день на выезде сыграют с «Лионом».

Чемпионат Франции
20-й тур 

Матч

Марсель - Монако - 1:4 (1:3)

Голы

Лемар 16 (0:1). Фалькао 21 (0:2). Роланду 28 (1:2). Силва 45 (1:3). Силва 56 (1:4).

Состав

Марсель: Пеле, Сакаи, Рекик (Дория, 59), Роланду, Фанни, Кабелла (Сарр, 57), Ангуисса, Товен (Хауи, 89), Ванкер, Лопес, Гомис

Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Фабиньо, Туре, Эмерсон, Бакайоко, Лемар, Силва (Мбаппе, 90), Жермен (Моутинью, 81), Фалькао (Каррильо, 86)

Предупреждения:

Лопес, 65 - Силва, 34

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

15 января 23:00, Велодром, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лига 1. 20-й тур. «Ницца» и «Метц» сыграли вничью, «Монако» обыграл «Марсель» и другие матчиРезультаты матчей 20-го тура чемпионата Франции.«Сент-Этьен» получил за трансфер Молло 250 тысяч евроПредседатель правления «Сент-Этьена» Ролан Ромейе рассказал, сколько французский клуб получил за трансфер полузащитника Йоана Молло в «Зенит».«Марсель» ведет переговоры о возвращении ПайеПолузащитник «Марселя» Димитри Пайе может вернуться в «Марсель».«Ницца» сыграла вничью с «Метцем» и остается лидером чемпионата ФранцииМатч 20-го тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Метцем» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.Дубль Уориса помог «Лоряну» обыграть «Генгам»Матч 20-го тура чемпионата Франции между «Лорьяном» и «Генгамом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Лорьяна».Гол Дракслера принес «ПСЖ» победу над «Ренном»Гол Дракслера принес «ПСЖ» победу над «Ренном»«Ренн» дома уступил «ПСЖ» (0:1) в 20-м туре чемпионата Франции.«Лилль» и «Сент-Этьен» сыграли вничьюФутболисты «Лилля» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Франции сыграли вничью со «Сент-Этьеном».«Шаньдун Лунэн» готов платить Матюиди 20 млн евро в годПолузащитник ПСЖ Блез Матюиди в ближайшее временя может пополнить число звезд, выступающих в чемпионате Китая по футболу. Об этом сообщает французский TF1.«Вест Хэм» принял решение продать Пайе«Вест Хэм» принял решение продать полузащитника Димитри Пайе в зимнее трансферное окно. Об этом сообщат портал Goal.«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Депая в «Лион»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай не станет игроком «Лиона».«ПСЖ» ведет переговоры с «Челси» о переходе БатшуайиФорвард «Челси» Миши Батшуайи может вернуться в чемпионат Франции, сообщает L'Equipe.«МЮ» по инициативе Моуринью перехватит у «Челси» полузащитника «Монако»Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью планирует приобрести полузащитника «Монако» Тьемуэ Бакайоко.Магомед Оздоев: Я точно остаюсь в «Рубине»Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев заявил, что остается в казанском клубе.«Лион» намерен приобрести двух игроков «Манчестер Юнайтед»Как сообщает издание Daily Mail, «Лион» в зимнее трансферное окно планирует приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая.«Ливерпуль» и «Валенсия» ведут борьбу за нападающего «ПСЖ» ХесеНападающий «ПСЖ» Хесе Родригес близок уходу из французского клуба. Об этом сообщает издание Plaza Deportiva.«ПСЖ» не может договориться с Матюиди о продлении контрактаПолузащитник «Пари Сен-Жермен» Блез Матюиди по-прежнему не договорился с клубом о продлении контракта.«Манчестер Юнайтед» поборется с «Сити» и «Челси» за полузащитника «Монако»Полузащитник «Монако» Тьемуэ Бакайоко может перебраться в чемпионат Англии.Йоан Молло: В России красивые женщины, но во Франции все равно лучшеЙоан Молло: В России красивые женщины, но во Франции все равно лучше27-летний француз слывет у себя на родине неуживчивым парнем и большим воображалой, поскольку предпочитает прямо говорить, что думает.«ПСЖ» готов выложить за Алексиса Санчеса 70 млн евроРуководство «ПСЖ» планирует в зимнее трансферное окно серьезно усилить состав команды. Об этом сообщает издание Various.Нападающий сборной Франции Нтеп перешел из «Ренна» в «Вольфсбург»«Вольфсбург» объявил о покупке у «Ренна» 24-летнего нападающего Поля-Жоржа Нтепа.
Главные новости
Футбол
«Реал» потерпел первое поражение в сезоне, уступив на выезде «Севилье»
Футбол
Экс-защитник «Локомотива» и «Спортинга» проходит просмотр в «Тереке»
Футбол
«Реал» прервал свою 40-матчевую серию без поражений
Футбол
Дубль Силвы помог «Монако» разгромить «Марсель»
Футбол
Калинич и Бадель принесли победу «Фиорентине» в матче с «Ювентусом»
Биатлон
Александр Касперович: Шипулин – надежный финишер, но у нас должен быть запасной вариант
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Филадельфию», у Овечкина и Кузнецова – по голевой передаче
Футбол
Марадона подтвердил, что может вернуться в «Наполи»
Футбол
Слуцкий может получить работу в «Челси»
Футбол
«Сент-Этьен» получил за трансфер Молло 250 тысяч евро
все новости
Марсель
Марселькалендарьстатистика
Монако
Монакокалендарьстатистика
Бернарду Силва
Бернарду Силвавсе новости
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости