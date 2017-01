Руни спас комментаторов от летевшего в них мяча (видео)

Форвард «Манчестер Юнайтеда» Уэйн Руни перед началом матча с «Ливерпулем» (1:1) спас комментаторов от летевшего в них мяча.

Комментаторы Дэнни Хиггинботама и Грэм Ле Со находились на бровке поля, а в этом время «красные дьяволы» разминались. Кто-то из футболистов случайно направил мяч в сторону журналистов, но на помощь пришел капитан «Юнайтеда», отбив летевший мяч головой.

@WayneRooney saves @graemelesaux14 from an errant pass while @arlowhite looks on. That was close! pic.twitter.com/yJRn7v09U4