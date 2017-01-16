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Руни спас комментаторов от летевшего в них мяча (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Манчестер Юнайтеда» Уэйн Руни перед началом матча с «Ливерпулем» (1:1) спас комментаторов от летевшего в них мяча.

Комментаторы Дэнни Хиггинботама и Грэм Ле Со находились на бровке поля, а в этом время «красные дьяволы» разминались. Кто-то из футболистов случайно направил мяч в сторону журналистов, но на помощь пришел капитан «Юнайтеда», отбив летевший мяч головой.

Матч

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 1:1 (0:1)

Голы

Милнер 27 (0:1 - пен.). Ибрагимович 84 (1:1).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан (Феллайни, 76), Мхитарян, Кэррик (Руни, 46), Валенсия, Погба, Эррера, Марсьяль (Мата, 65), Ибрагимович

Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Клаван, Джан, Милнер, Вейналдум, Лаллана, Арнольд, Хендерсон, Фирмино, Ориги (Коутиньо, 61)

Предупреждения:

Эррера, 90 - Ловрен, 31; Вейналдум, 62; Фирмино, 90

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

15 января 19:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

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