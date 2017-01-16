Руни спас комментаторов от летевшего в них мяча (видео)
Форвард «Манчестер
Юнайтеда» Уэйн Руни перед началом матча с «Ливерпулем» (1:1) спас комментаторов
от летевшего в них мяча.
Комментаторы Дэнни Хиггинботама и Грэм Ле Со находились на бровке поля, а в этом время «красные дьяволы» разминались. Кто-то из футболистов случайно направил мяч в сторону журналистов, но на помощь пришел капитан «Юнайтеда», отбив летевший мяч головой.
@WayneRooney saves @graemelesaux14 from an errant pass while @arlowhite looks on. That was close! pic.twitter.com/yJRn7v09U4— amadí 💭 (@amadoit__) 15 января 2017 г.
Матч
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 1:1 (0:1)
Голы
Милнер 27 (0:1 - пен.). Ибрагимович 84 (1:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан (Феллайни, 76), Мхитарян, Кэррик (Руни, 46), Валенсия, Погба, Эррера, Марсьяль (Мата, 65), Ибрагимович
Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Клаван, Джан, Милнер, Вейналдум, Лаллана, Арнольд, Хендерсон, Фирмино, Ориги (Коутиньо, 61)
Предупреждения:
Эррера, 90 - Ловрен, 31; Вейналдум, 62; Фирмино, 90
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
15 января 19:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция