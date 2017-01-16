«Реал» прервал свою 40-матчевую серию без поражений

Серхио Рамос Источник: Reuters

«Реал» на выезде проиграл «Севилье» (1:2) и тем самым не только впервые в сезоне уступил, но и прервал серию из 40 матчей без поражений.



Последний раз «сливочные» проигрывали в апреле 2016 года в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Вольфсбурга» (0:2).

С тех пор «Реал» одержал 30 побед и десять раз сыграл вничью.

Напомним, счет в матче открыл нападающий «сливочных» Криштиану Роналду, реализовав пенальти на 67-й минуте. За пять минут до конца матча защитник мадридцев Серхио Рамос после подачи штрафного случайно головой переправил мяч в ворота партнера по команде Кейлора Наваса. На второй компенсируемой минуте новичок красно-белых Стеван Йоветич, перешедший на правах аренды из «Интера», забил гол и тем самым принес победу своей команде.