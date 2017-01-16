«Реал» прервал свою 40-матчевую серию без поражений
«Реал»
на выезде проиграл «Севилье» (1:2) и тем самым не только впервые в сезоне уступил,
но и прервал серию из 40 матчей без поражений.
Последний
раз «сливочные» проигрывали в апреле 2016 года в матче четвертьфинала Лиги
чемпионов против «Вольфсбурга» (0:2).
С тех пор «Реал» одержал 30 побед и десять раз сыграл вничью.
Напомним, счет в матче открыл нападающий «сливочных» Криштиану Роналду, реализовав пенальти на 67-й минуте. За пять минут до конца матча защитник мадридцев Серхио Рамос после подачи штрафного случайно головой переправил мяч в ворота партнера по команде Кейлора Наваса. На второй компенсируемой минуте новичок красно-белых Стеван Йоветич, перешедший на правах аренды из «Интера», забил гол и тем самым принес победу своей команде.
Матч
Голы
Роналду 66 (0:1 - пен.). Рамос 85 (1:1 - автогол). Йоветич 90 (2:1).
Состав
Севилья: Гонсалес С., Эскудеро, Рами, Пареха, Мариано, Васкес (Йоветич, 68), Н'Зонзи, Иборра (Сарабиа, 77), Насри, Витоло, Бен Йеддер (Вьетто, 90)
Реал: Навас, Варан, Карвахаль, Начо, Марсело, Рамос, Кроос (Ковачич, 75), Каземиро, Модрич, Бензема, Роналду
Предупреждения:
Иборра, 31; Н'Зонзи, 42; Насри, 82 - Марсело, 84
Судья:
Алехандро Эрнандес (Испания)
Место и дата
15 января 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция