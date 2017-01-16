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«Реал» прервал свою 40-матчевую серию без поражений

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Серхио Рамос
Серхио РамосИсточник: Reuters

«Реал» на выезде проиграл «Севилье» (1:2) и тем самым не только впервые в сезоне уступил, но и прервал серию из 40 матчей без поражений.

Последний раз «сливочные» проигрывали в апреле 2016 года в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Вольфсбурга» (0:2).

С тех пор «Реал» одержал 30 побед и десять раз сыграл вничью.

Напомним, счет в матче открыл нападающий «сливочных» Криштиану Роналду, реализовав пенальти на 67-й минуте. За пять минут до конца матча защитник мадридцев Серхио Рамос после подачи штрафного случайно головой переправил мяч в ворота партнера по команде Кейлора Наваса. На второй компенсируемой минуте новичок красно-белых Стеван Йоветич, перешедший на правах аренды из «Интера», забил гол и тем самым принес победу своей команде. 

Матч

Севилья - Реал - 2:1 (0:0)

Голы

Роналду 66 (0:1 - пен.). Рамос 85 (1:1 - автогол). Йоветич 90 (2:1).

Состав

Севилья: Гонсалес С., Эскудеро, Рами, Пареха, Мариано, Васкес (Йоветич, 68), Н'Зонзи, Иборра (Сарабиа, 77), Насри, Витоло, Бен Йеддер (Вьетто, 90)

Реал: Навас, Варан, Карвахаль, Начо, Марсело, Рамос, Кроос (Ковачич, 75), Каземиро, Модрич, Бензема, Роналду

Предупреждения:

Иборра, 31; Н'Зонзи, 42; Насри, 82 - Марсело, 84

Судья:

Алехандро Эрнандес (Испания)

Место и дата

15 января 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция

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