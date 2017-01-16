Экс-защитник «Локомотива» и «Спортинга» проходит просмотр в «Тереке»
Защитник
с российским паспортом Томас Рукас проходит просмотр в «Тереке», сообщает
официальный сайт команды.
20-летний
футболист ранее находился в «Локомотиве»,
также выступал в молодежной команде «Спортинга», «Сибири», «Хетафе» и «Униао
Лейрии».
Напомнми, «Терек» прибыл на первые зимние сборы в Турцию, где проведут два подготовительных сбора к весенней части чемпионата.
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