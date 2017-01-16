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Экс-защитник «Локомотива» и «Спортинга» проходит просмотр в «Тереке»

Источник:  ФК «Терек»Комментарии

Защитник с российским паспортом Томас Рукас проходит просмотр в «Тереке», сообщает официальный сайт команды.

20-летний футболист ранее находился в «Локомотиве»,  также выступал в молодежной команде «Спортинга», «Сибири», «Хетафе» и «Униао Лейрии».

Напомнми, «Терек» прибыл на первые зимние сборы в Турцию, где проведут два подготовительных сбора к весенней части чемпионата.

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