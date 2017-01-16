«Валенсия» объявила о переходе форварда «Ювентуса» Дзадзы

Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза на правах аренды перешел в «Валенсию», сообщает официальный сайт испанской команды.

25-летний итальянец в воскресенье прошел медицинское обследование и подписал соглашение, рассчитанное до конца сезона.

Стоит отметить, испанский клуб имеет право выкупа футболиста по окончании сезона. По информации transfermarkt.de, стоимость форварда составляет 15 миллионов евро.

Напомним, что в текущем сезоне Дзадза на правах аренды выступал за «Вест Хэм». Он провел 11 матчей за команду и ни разу не отметился результативными действиями.

Добавим, ранее итальянские СМИ сообщили о том, что футболистом интересовался московский «Спартак».

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