«Валенсия» объявила о переходе форварда «Ювентуса» Дзадзы
Нападающий «Ювентуса»
Симоне Дзадза на правах аренды перешел в «Валенсию», сообщает официальный сайт
испанской команды.
25-летний итальянец в воскресенье прошел медицинское обследование и подписал соглашение, рассчитанное до конца сезона.
📝@SimoneZaza, nuevo jugador del @valenciacf #BenvingutZaza👉https://t.co/C5bJrMzEdR pic.twitter.com/C0hDX2pkPK— Valencia CF (@valenciacf) 15 января 2017 г.
Стоит
отметить, испанский клуб имеет право выкупа футболиста по окончании сезона. По
информации transfermarkt.de, стоимость форварда составляет 15 миллионов евро.
Напомним, что в текущем сезоне Дзадза на правах аренды выступал за «Вест Хэм». Он провел 11 матчей за команду и ни разу не отметился результативными действиями.
Добавим, ранее итальянские СМИ сообщили о том, что футболистом интересовался московский «Спартак».
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