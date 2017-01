Форвард «Локомотива» Хенти на правах аренды перешел в клуб ОАЭ

Нигерийский нападающий московского «Локомотива» Эзекиль Хенти перешел в «Банияс», сообщает официальный твиттер команды из Объединенных Арабских Эмиратов.

23-летний форвард присоединился к команде из Абу-Даби до конца сезона с правом выкупа.

Baniyas Football Company signs with the Nigerian player Ezekiel Henty from Locomotive Moscow pic.twitter.com/cS4PDmIsQD