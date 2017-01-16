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Форвард «Локомотива» Хенти на правах аренды перешел в клуб ОАЭ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Форвард «Локомотива» Хенти на правах аренды перешел в клуб ОАЭ
Источник: «Советский спорт»

Нигерийский нападающий московского «Локомотива» Эзекиль Хенти перешел в «Банияс», сообщает официальный твиттер команды из Объединенных Арабских Эмиратов.

23-летний форвард присоединился к команде из Абу-Даби до конца сезона с правом выкупа. 

Хенти перешел в  «Локомотив» в феврале 2016 года. Он провел за железнодорожников 19 матчей во всех официальных турнирах, в которых забил лишь один гол и отдал одну результативную передачу.

По информации transfermarkt.de, стоимость нигерийца составляется один миллион евро.

Напомним, «Банияс» после 14 матчей чемпионата ОАЭ занимает послднее, 14-е место в турнирной таблице, имея в активе пять очков. 

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