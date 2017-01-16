«Хоффенхайм» - единственны клуб из топ-5 чемпионатов, незнающий поражений в текущем сезоне
Немецкий «Хоффенхайм», после поражения «Реала» в матче с «Севильей»
(1:2), остался единственным клубом в топ-5 европейских лиг, который не проигрывал в национальном чемпионате в текущем сезоне.
Сине-белые
в бундеслиге нынешнего сезона одержали шесть побед и десять раз сыграли вничью.
В турнирной таблице «Хоффенхайм» расположился на пятом месте, имея в активе 28
очков.
Напомним, «Реал» не только впервые в сезоне проиграл, но и прервал серию из 40 матчей без поражений.
Матч
Голы
Роналду 66 (0:1 - пен.). Рамос 85 (1:1 - автогол). Йоветич 90 (2:1).
Состав
Севилья: Гонсалес С., Эскудеро, Рами, Пареха, Мариано, Васкес (Йоветич, 68), Н'Зонзи, Иборра (Сарабиа, 77), Насри, Витоло, Бен Йеддер (Вьетто, 90)
Реал: Навас, Варан, Карвахаль, Начо, Марсело, Рамос, Кроос (Ковачич, 75), Каземиро, Модрич, Бензема, Роналду
Предупреждения:
Иборра, 31; Н'Зонзи, 42; Насри, 82 - Марсело, 84
Судья:
Алехандро Эрнандес (Испания)
Место и дата
15 января 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция