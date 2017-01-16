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«Хоффенхайм» - единственны клуб из топ-5 чемпионатов, незнающий поражений в текущем сезоне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Немецкий «Хоффенхайм», после поражения «Реала» в матче с «Севильей» (1:2), остался единственным клубом в топ-5 европейских лиг, который не проигрывал в национальном чемпионате в текущем сезоне.

Сине-белые в бундеслиге нынешнего сезона одержали шесть побед и десять раз сыграли вничью. В турнирной таблице «Хоффенхайм» расположился на пятом месте, имея в активе 28 очков.

Напомним, «Реал» не только впервые в сезоне проиграл, но и прервал серию из 40 матчей без поражений.

Матч

Севилья - Реал - 2:1 (0:0)

Голы

Роналду 66 (0:1 - пен.). Рамос 85 (1:1 - автогол). Йоветич 90 (2:1).

Состав

Севилья: Гонсалес С., Эскудеро, Рами, Пареха, Мариано, Васкес (Йоветич, 68), Н'Зонзи, Иборра (Сарабиа, 77), Насри, Витоло, Бен Йеддер (Вьетто, 90)

Реал: Навас, Варан, Карвахаль, Начо, Марсело, Рамос, Кроос (Ковачич, 75), Каземиро, Модрич, Бензема, Роналду

Предупреждения:

Иборра, 31; Н'Зонзи, 42; Насри, 82 - Марсело, 84

Судья:

Алехандро Эрнандес (Испания)

Место и дата

15 января 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция

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