«Хоффенхайм» - единственны клуб из топ-5 чемпионатов, незнающий поражений в текущем сезоне

Немецкий «Хоффенхайм», после поражения «Реала» в матче с «Севильей» (1:2), остался единственным клубом в топ-5 европейских лиг, который не проигрывал в национальном чемпионате в текущем сезоне.

Сине-белые в бундеслиге нынешнего сезона одержали шесть побед и десять раз сыграли вничью. В турнирной таблице «Хоффенхайм» расположился на пятом месте, имея в активе 28 очков.

Напомним, «Реал» не только впервые в сезоне проиграл, но и прервал серию из 40 матчей без поражений.