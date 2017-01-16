Зинедин Зидан: Знали, что беспроигрышная серия в какой-то момент закончится
Главный тренер
«Реала» Зинедин Зидан прокомментировав первое поражение своих подопечных в
сезоне в матче 18-го тура примеры с «Севильей» (1:2).
«Мы
были в пяти минутах от победы. Нам нужно было просто продержаться пять минут.
Но ничего не поделаешь, это футбол. Мы просто должны принять это поражение. Мы
знали, что беспроигрышная серия в какой-то момент закончится.
В
целом, я доволен нашей игрой. Мы показали характер. Первый гол «Севилья» забила
со штрафного, а второй мяч залетел в наши ворота из-за потери мяча, но такое
случается. Мы хорошо провели 85 минут, и я горжусь своей командой», - цитирует
Зидана официальный сайт «Реала».
Стоит отметить, что «Реал» не только впервые в сезоне проиграл, но и прервал серию из 40 матчей без поражений.
Матч
Голы
Роналду 66 (0:1 - пен.). Рамос 85 (1:1 - автогол). Йоветич 90 (2:1).
Состав
Севилья: Гонсалес С., Эскудеро, Рами, Пареха, Мариано, Васкес (Йоветич, 68), Н'Зонзи, Иборра (Сарабиа, 77), Насри, Витоло, Бен Йеддер (Вьетто, 90)
Реал: Навас, Варан, Карвахаль, Начо, Марсело, Рамос, Кроос (Ковачич, 75), Каземиро, Модрич, Бензема, Роналду
Предупреждения:
Иборра, 31; Н'Зонзи, 42; Насри, 82 - Марсело, 84
Судья:
Алехандро Эрнандес (Испания)
Место и дата
15 января 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция