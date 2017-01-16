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Зинедин Зидан: Знали, что беспроигрышная серия в какой-то момент закончится

Александр Семкив
Александр Семкив
Источник:  ФК «Реал»Комментарии
Зинедин Зидан
Зинедин ЗиданИсточник: Reuters

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировав первое поражение своих подопечных в сезоне в матче 18-го тура примеры с «Севильей» (1:2).

«Мы были в пяти минутах от победы. Нам нужно было просто продержаться пять минут. Но ничего не поделаешь, это футбол. Мы просто должны принять это поражение. Мы знали, что беспроигрышная серия в какой-то момент закончится.

В целом, я доволен нашей игрой. Мы показали характер. Первый гол «Севилья» забила со штрафного, а второй мяч залетел в наши ворота из-за потери мяча, но такое случается. Мы хорошо провели 85 минут, и я горжусь своей командой», - цитирует Зидана официальный сайт «Реала».

Стоит отметить, что «Реал» не только впервые в сезоне проиграл, но и прервал серию из 40 матчей без поражений.

Матч

Севилья - Реал - 2:1 (0:0)

Голы

Роналду 66 (0:1 - пен.). Рамос 85 (1:1 - автогол). Йоветич 90 (2:1).

Состав

Севилья: Гонсалес С., Эскудеро, Рами, Пареха, Мариано, Васкес (Йоветич, 68), Н'Зонзи, Иборра (Сарабиа, 77), Насри, Витоло, Бен Йеддер (Вьетто, 90)

Реал: Навас, Варан, Карвахаль, Начо, Марсело, Рамос, Кроос (Ковачич, 75), Каземиро, Модрич, Бензема, Роналду

Предупреждения:

Иборра, 31; Н'Зонзи, 42; Насри, 82 - Марсело, 84

Судья:

Алехандро Эрнандес (Испания)

Место и дата

15 января 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция

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