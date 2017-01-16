Зинедин Зидан: Знали, что беспроигрышная серия в какой-то момент закончится

Зинедин Зидан Источник: Reuters

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировав первое поражение своих подопечных в сезоне в матче 18-го тура примеры с «Севильей» (1:2).

«Мы были в пяти минутах от победы. Нам нужно было просто продержаться пять минут. Но ничего не поделаешь, это футбол. Мы просто должны принять это поражение. Мы знали, что беспроигрышная серия в какой-то момент закончится.

В целом, я доволен нашей игрой. Мы показали характер. Первый гол «Севилья» забила со штрафного, а второй мяч залетел в наши ворота из-за потери мяча, но такое случается. Мы хорошо провели 85 минут, и я горжусь своей командой», - цитирует Зидана официальный сайт «Реала».

Стоит отметить, что «Реал» не только впервые в сезоне проиграл, но и прервал серию из 40 матчей без поражений.