Голкипер «Анжи» Юрченко продолжит карьеру в «Урале»

Пьер-Эмерик Обамеянг: «Боруссия» – большой клуб, но это не «Барселона», не «Реал» и не «Бавария»

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не исключил возможность своего ухода из дортмундской «Боруссии».