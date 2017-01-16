Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кузнецов7:5, 1:6, 4:6, 4:3Нисикори
Футбол  Зенит- : -Чанчунь Ятай
Футбол  Кот-д'Ивуар- : -Того
Теннис  Дуке-Марино- : -Кузнецова
Футбол  Локомотив- : -Вердер
Хоккей  Динамо Москва- : -Ак Барс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Голкипер «Анжи» Юрченко продолжит карьеру в «Урале»

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Голкипер «Анжи» Давид Юрченко перейдет в «Урал», сообщает «Матч ТВ».

По информации издания, сделка будет оформлена в ближайшее время.

30-летний вратарь в прошлом сезоне отыграл 12 матчей в составе махачкалинского клуба и ни одного в текущем сезоне.

По данным transfermarkt.de, стоимость футболиста составляет 1,5 миллиона евро.

«Зенит» расстанется с Юсуповым и приобретет Оздоева? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Экс-защитник «Локомотива» и «Спортинга» проходит просмотр в «Тереке»Защитник с российским паспортом Томас Рукас проходит просмотр в «Тереке», сообщает официальный сайт команды.«Зенит» расстанется с Юсуповым и приобретет Оздоева? Таблица трансферов РФПЛ«Зенит» расстанется с Юсуповым и приобретет Оздоева? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Ливерпуль» не будет подписывать Фонте в зимнее трансферное окноЗащитник «Саутгемптона» Жозе Фонте не перейдет в «Ливерпуль» в ближайшее время.«Марсель» ведет переговоры о возвращении ПайеПолузащитник «Марселя» Димитри Пайе может вернуться в «Марсель».Пьер-Эмерик Обамеянг: «Боруссия» – большой клуб, но это не «Барселона», не «Реал» и не «Бавария»Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не исключил возможность своего ухода из дортмундской «Боруссии».«Манчестер Сити» нацелился на защитника «Тоттенхэма» Дэвиса«Манчестер Сити» может приобрести защитника «Тоттенхэма» Бена Дэвиса, сообщает The Sun.Адриано завтра станет игроком «Спартака». Последние слухи о трансферахАдриано завтра станет игроком «Спартака». Последние слухи о трансферах«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Андрей Ярмоленко: В Россию точно не поеду из-за политической ситуацииПолузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко сказал, что не хочет играть в России. Он отметил, что это связано с политической ситуацией.Георгий Черданцев: Дибала – игрок большого таланта, но в «Реал» приглашают игроков другого классаКомментатор «Матч ТВ» ответил на вопрос о возможности перехода форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы в мадридский «Реал». Он выразил сомнение в том, что нападающий соответствует классу «Королевского клуба».17-летний шведский форвард Исак перейдет в «Реал»Мадридский «Реал» подпишет форварда шведского АИКа Александера Исака. Об этом сообщают испанские СМИ.Зюле и Руди перешли из «Хоффенхайма» в «Баварию»Защитник Никлас Зюле и полузащитник Себастьян Руди перешли в «Баварию». Оба игрока защищали цвета «Хоффенхайма».Агент: «Рубин» действительно интересуется Эменике, а игрок очень хочет в РоссиюФутбольный агент Олег Шигаев прокомментировал возможный переход нигерийского форварда Эммануэля Эменике в казанский «Рубин».Георгий Черданцев: Гризманн вполне подходит под игровую модель «МЮ»Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «Атлетико» Антуана Гризманна в «Манчестер Юнайтед». Он считает, что француз подошел бы «МЮ».Эменике не перейдет в киевское «Динамо»Форвард «Фенербахче» Эммануэль Эменике не станет игроком киевского «Динамо». Его обмен на полузащитника киевлян Сергея Сидорчука не состоится.Богдан Сарнавский: Договорился с «Уфой» о расторжении контракта. Сейчас я на просмотре в «Ворскле»Украинский голкипер Богдан Сарнавский сказал, что он расторг контракт с «Уфой» по согласию сторон. Сейчас он находится в расположении полтавской «Ворсклы».Луис Адриано будет зарабатывать в «Спартаке» 4,5 млн евро в годЗарплата бразильского нападающего «Милан» Луиса Адриано в «Спартаке» составит 4,5 миллиона евро в год, сообщает Gazzetta dello Sport.Трансфер Кариоки в Китай сорвался не из-за «Спартака»Переход бразильского полузащитника Рафаэла Кариоки из бразильского клуба «Атлетико Минейро» в один из клубов Китая состоялся не из-за того, что этому препятствовал московский «Спартак», а из-за бразильской команды, сообщает издание Lance.Эменике может перейти в киевское «Динамо» вместо «Рубина»Бывший форвард «Спартака» Эммануэль Эменике может стать игроком киевского «Динамо». Об этом сообщают турецкие СМИ.Шкулетич может перейти в АЕКФорвард «Локомотива» Петар Шкулетич может покинуть команду. Им интересуется греческий АЕК.Голкипер «Спартака-2» Филиппов на просмотре в «Уфе»«Уфа» просматривает вратаря «Спартака-2» Михаила Филиппова. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Главные новости
Футбол
«Реал» потерпел первое поражение в сезоне, уступив на выезде «Севилье»
Футбол
Голкипер «Анжи» Юрченко продолжит карьеру в «Урале»
Футбол
Зинедин Зидан: Знали, что беспроигрышная серия в какой-то момент закончится
Хоккей
НХЛ. «Ванкувер» принимает «Нью-Джерси», «Чикаго» - «Миннесоту» и другие матчи. Онлайн
Футбол
Форвард «Локомотива» Хенти на правах аренды перешел в клуб ОАЭ
Футбол
Экс-защитник «Локомотива» и «Спортинга» проходит просмотр в «Тереке»
Футбол
«Реал» прервал свою 40-матчевую серию без поражений
Футбол
Дубль Силвы помог «Монако» разгромить «Марсель»
Футбол
Калинич и Бадель принесли победу «Фиорентине» в матче с «Ювентусом»
Биатлон
Александр Касперович: Шипулин – надежный финишер, но у нас должен быть запасной вариант
все новости
Урал
Уралкалендарьстатистика
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Давид Юрченко
Давид Юрченковсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы