Голкипер «Анжи» Юрченко продолжит карьеру в «Урале»
Голкипер «Анжи»
Давид Юрченко перейдет в «Урал», сообщает «Матч ТВ».
По информации
издания, сделка будет оформлена в ближайшее время.
30-летний
вратарь в прошлом сезоне отыграл 12 матчей в составе махачкалинского
клуба и ни одного в текущем сезоне.
По данным transfermarkt.de, стоимость футболиста составляет 1,5 миллиона евро.
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