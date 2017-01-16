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Гаджи Гаджиев: Футболисты, приглашенные на сбор «Амкара», обладают определенным потенциалом

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о сборе команды в турецком Белеке.

- Как начались сборы? Есть ли какие-то замечания по здоровью футболистов?
- Нет, никаких замечаний. Все здоровы, все вовремя прибыли на сбор. Все идет по плану.

-На сборы приехали пять футболистов молодежного состава команды, двое из них прибыли, находясь в аренде в других клубах. Какая цель их участия в сборе, есть ли у них шанс закрепиться в основе?
- Молодые футболисты, которые приглашены на сбор, обладают определенным потенциалом. Смогут ли они проявить в ближайший год-два и смогут ли вообще – это сложный вопрос, на который, наверное, никто не может ответить. Практика показывает, что часто молодые футболисты «дозревают» до уровня основной команды несколько позже, чем выходят из молодежного состава. Задача тренеров – держать руку на пульсе, тщательно контролировать процесс подготовки способных молодых футболистов. В «Амкаре» данный вопрос особенно актуален, учитывая, что, в основном, клуб подписывает свободных агентов.

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