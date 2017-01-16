Владислав Радимов: Матч «Севилья» - «Реал» - просто космос

Главный тренер «Зенит-2» Владислав Радимов посетил матч 18-го тура чемпионата Испании между «Севильей» и «Реалом» (2:1).

«Матчу лидеров испанского футбола, обладателей кубка УЕФА и Лиги чемпионов. Это было нереально круто. Развязка - в пользу «Севильи» 2:1. Наконец у «Реала» прервалась серия без поражений. Мы болели за «Севилью». А что? Интрига в чемпионате необходима. И еще - важно, чтобы «Барселона» стала чемпионом. К уровню футбола, на котором был сегодня, должен стремиться и наш футбол, и наш болельщик. Атмосфера на стадионе и мастерство футболистов - просто космос. Спасибо «Зениту» - помогли с билетами. У нашего клуба отличные отношения с «Севильей» еще со времен игр в кубке УЕФА! Тогда с ними играли чуть ли не каждый год», - написал Радимов в Instagram, приложив свое фото с трибун.

Напомним, «Реал» впервые проиграл в текущем сезоне, прервав серию из 40 матчей без поражений.