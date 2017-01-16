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Владислав Радимов: Матч «Севилья» - «Реал» - просто космос

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Зенит-2» Владислав Радимов посетил матч 18-го тура чемпионата Испании между «Севильей» и «Реалом» (2:1).

«Матчу лидеров испанского футбола, обладателей кубка УЕФА и Лиги чемпионов. Это было нереально круто. Развязка - в пользу «Севильи» 2:1. Наконец у «Реала» прервалась серия без поражений. Мы болели за «Севилью». А что? Интрига в чемпионате необходима.  И еще - важно, чтобы «Барселона» стала чемпионом. К уровню футбола, на котором был сегодня, должен стремиться и наш футбол, и наш болельщик. Атмосфера на стадионе и мастерство футболистов - просто космос. Спасибо «Зениту» - помогли с билетами. У нашего клуба отличные отношения с «Севильей» еще со времен игр в кубке УЕФА! Тогда с ними играли чуть ли не каждый год», - написал Радимов в Instagram, приложив свое фото с трибун.

Кадис-Севилья. Отель – стадион Рамон Санчес Писхуан. Расстояние между ними - чуть больше часа! А меня отделяют от этого стадиона двадцать лет… 8 сентября 1996 - моя первая игра за Сарагосу - я в основном составе выскочил на поле 45-тысячного стадиона. Ла Лига! Севилья-Сарагоса! 1:2!!! Победа! Жара невероятная!! Волнение и радость! А сегодня – впервые! - смотрел на поле зрителем. Не сказать, что больно колют воспоминания или будто дубиной по башке… Но! Ситуация и география возвращают к тому пацану, который с восторгом носился по футбольному полю и по жизни. Сперва - нелепо улыбаясь - от непонимания психологии, законов, языка новых людей! Ух!! В общем, очередное подтверждение того, что любое дело надо делать радостно. Иначе – кранты -))) Короче, "Улыбайтесь, господа!" -) Теперь - к сегодняшней игре. Матчу лидеров испанского футбола, обладателей кубка УЕФА и Лиги Чемпионов! Это было нереально круто! Развязка - в пользу Севильи 2-1! Наконец у Реала прервалась серия без поражений -))) Мы болели за Севилью! А что? Интрига в чемпионате необходима!-))) И еще - важно, чтобы Барса стала чемпионом (я-то болельщик Сарагосы, хотя она сейчас во 2-ой лиге. Но пока не вечер))) К уровню футбола, на котором был сегодня, должен стремиться и наш футбол, и наш болельщик👆Атмосфера на стадионе и мастерство футболистов - просто космос! Увы, Матч-ТВ не купили права на трансляцию чемпионата Испании -(( А вот ФИФА, сделав символическую сборную года, выбрали 10 из 11 игроков из испанской лиги-))))) P.S. Cпасибо ФК Зенит - помогли с билетами. У нашего клуба отличные отношения с Севильей еще со времён игр в кубке УЕФА! Тогда с ними играли чуть ли не каждый год 😂😂 #севильяреал #сарагоса #сборы2017 #лалига

Фото опубликовано Влад Радимов (@radimov02)

Напомним, «Реал» впервые проиграл в текущем сезоне, прервав серию из 40 матчей без поражений.

Матч

Севилья - Реал - 2:1 (0:0)

Голы

Роналду 66 (0:1 - пен.). Рамос 85 (1:1 - автогол). Йоветич 90 (2:1).

Состав

Севилья: Гонсалес С., Эскудеро, Рами, Пареха, Мариано, Васкес (Йоветич, 68), Н'Зонзи, Иборра (Сарабиа, 77), Насри, Витоло, Бен Йеддер (Вьетто, 90)

Реал: Навас, Варан, Карвахаль, Начо, Марсело, Рамос, Кроос (Ковачич, 75), Каземиро, Модрич, Бензема, Роналду

Предупреждения:

Иборра, 31; Н'Зонзи, 42; Насри, 82 - Марсело, 84

Судья:

Алехандро Эрнандес (Испания)

Место и дата

15 января 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция

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