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Два очка Анисимова и передача Панарина не спасли «Чикаго» от поражения в Миннесоте

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Два очка Анисимова и передача Панарина не спасли «Чикаго» от поражения в Миннесоте
Источник: Reuters

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхокс» на домашнем льду проиграл «Миннесоте Уайлд» со счетом 2:3.

В составе победителей голами отметились Нино Нидеррайтер, Крис Стюарт и Джейсон Поминвилль, а у хозяев льда дубль оформил Патрик Кейн, которого признали первой звездой матча.

Российский форвард команды из Чикаго Артем Анисимов провел на льду почти 20 минут и за это время заработал два очка, отдав две результативные передачи. Его партнер по команде Артемий Панарин записал на свой счет одну передачу, отыграв 20 минут 17 секунд.

«Миннесота» с 61-м очком вышла в лидеры Западной конференции, обойдя «Чикаго», в активе которого 59 баллов.

В следующем туре «Блэкхокс» 18 января на выезде сыграет с «Колорадо», а «Уайлд» в этот же день примет «Нью Джерси».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Чикаго - Миннесота - 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Голы:

Кейн (Панарин, Анисимов), 4:33 (1:0). Кейн (Анисимов), 24:16 (2:0). Нидеррайтер (Гранлунд, Бродин), 26:23 (2:1). Стюарт (Сутер, Шрёдер), 31:00 (2:2). Поминвилль (Сканделла), 45:08 (2:3).

Место и дата

16 января 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

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