Два очка Анисимова и передача Панарина не спасли «Чикаго» от поражения в Миннесоте
В
матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхокс» на домашнем льду проиграл «Миннесоте
Уайлд» со счетом 2:3.
В
составе победителей голами отметились Нино Нидеррайтер, Крис Стюарт и Джейсон
Поминвилль, а у хозяев льда дубль оформил Патрик Кейн, которого признали первой
звездой матча.
Российский
форвард команды из Чикаго Артем Анисимов провел на льду почти 20 минут и за это
время заработал два очка, отдав две результативные передачи. Его партнер по
команде Артемий Панарин записал на свой счет одну передачу, отыграв 20 минут 17
секунд.
«Миннесота»
с 61-м очком вышла в лидеры Западной конференции, обойдя «Чикаго», в активе
которого 59 баллов.
В
следующем туре «Блэкхокс» 18 января на выезде сыграет с «Колорадо», а «Уайлд» в
этот же день примет «Нью Джерси».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Чикаго - Миннесота - 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
Голы:
Кейн (Панарин, Анисимов), 4:33 (1:0). Кейн (Анисимов), 24:16 (2:0). Нидеррайтер (Гранлунд, Бродин), 26:23 (2:1). Стюарт (Сутер, Шрёдер), 31:00 (2:2). Поминвилль (Сканделла), 45:08 (2:3).
Место и дата
16 января 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция