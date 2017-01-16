Озил в пятый раз признан футболистом года в Германии
Полузащитник
лондонского «Арсенала» Месут Озил пятый раз в карьере признан футболистом года
в Германии.
28-летний футболист набрал 54,5 % голосов. Второе место досталось полузащитнику мадридского «Реала» Тони Кроосу (33,9%). Третьим стал защитник «Кельна» Йонас Хектор (4%).
2011: 🏆— Germany (@DFB_Team_EN) 15 января 2017 г.
2012: 🏆
2013: 🏆
2015: 🏆
2016: 🏆
Congrats on winning #DieMannschaft's Player of the Year award again, @MesutOzil1088! pic.twitter.com/WgjfW40nXn
Эту награду Озил завоевывает
уже в пятый раз за последние 6 лет, начиная с 2011 года. Лишь в 2014 году
хавбек «Арсенала» уступил Кроосу.
Напомним, по итогам
сезона-2015/16 Озил стал лучшим ассистентом чемпионата Англии, отдав 19 результативных
передач.
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