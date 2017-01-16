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Озил в пятый раз признан футболистом года в Германии

Источник:  Федерация футбола ГерманииКомментарии

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил пятый раз в карьере признан футболистом года в Германии.

28-летний футболист набрал 54,5 % голосов. Второе место досталось полузащитнику мадридского «Реала» Тони Кроосу (33,9%). Третьим стал защитник «Кельна» Йонас Хектор (4%).

Эту награду Озил завоевывает уже в пятый раз за последние 6 лет, начиная с 2011 года. Лишь в 2014 году хавбек «Арсенала» уступил Кроосу.

Напомним, по итогам сезона-2015/16 Озил стал лучшим ассистентом чемпионата Англии, отдав 19 результативных передач.

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