Озил в пятый раз признан футболистом года в Германии

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил пятый раз в карьере признан футболистом года в Германии.

28-летний футболист набрал 54,5 % голосов. Второе место досталось полузащитнику мадридского «Реала» Тони Кроосу (33,9%). Третьим стал защитник «Кельна» Йонас Хектор (4%).

2011: 🏆

2012: 🏆

2013: 🏆

2015: 🏆

2016: 🏆



Congrats on winning #DieMannschaft's Player of the Year award again, @MesutOzil1088! pic.twitter.com/WgjfW40nXn