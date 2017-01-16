Озил в пятый раз признан футболистом года в Германии

Арсен Венгер: В первом тайме нам было непросто, а во втором повезло с голами

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями после матча против «Суонси» в 21-м туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 4:0.