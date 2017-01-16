Экс-форвард «Спартака» Козлов стал игроком «Окжетпеса»
Бывший
нападающий «Спартака» Александр Козлов стал игроком «Окжетпеса», сообщает официальный
сайт казахстанского клуба.
23-летний
форвард заключил контракт, рассчитанный на один год.
Козлов
воспитанник спартаковской школы. Летом 2016 перешел в «Тосно», спустя месяц
стал игроком воронежского «Факела».
Портал
transfermarkt.de оценивает футболиста в 200 тысяч евро.
«В конце прошлого года я обратился к своему агенту с просьбой
подыскать мне клуб. Хотел больше играть. И мне был предложен «Окжетпес». Думал
недолго и согласился.
Что знаю о чемпионате Казахстана? Только то, что здесь играет Аршавин. Значит, уровень чемпионата довольно высокий», - поделился впечатлениями от перехода Козлов.
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