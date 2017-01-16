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Экс-форвард «Спартака» Козлов стал игроком «Окжетпеса»

Источник:  ФК «Окжетпес»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов стал игроком «Окжетпеса», сообщает официальный сайт казахстанского клуба.

23-летний форвард заключил контракт, рассчитанный на один год.

Козлов воспитанник спартаковской школы. Летом 2016 перешел в «Тосно», спустя месяц стал игроком воронежского «Факела».

Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 200 тысяч евро.

«В конце прошлого года я обратился к своему агенту с просьбой подыскать мне клуб. Хотел больше играть. И мне был предложен «Окжетпес». Думал недолго и согласился.

Что знаю о чемпионате Казахстана? Только то, что здесь играет Аршавин. Значит, уровень чемпионата довольно высокий», - поделился впечатлениями от перехода Козлов.

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