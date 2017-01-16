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Александр Козлов: Мечтаю вернуться в «Спартак»

Источник:  ФК «Окжетпес»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов, перешедший в казахстанский «Окжетпес», заявил, что мечтает вернуться в московскую команду.

- Ты сыграл 30 матчей за «Спартак». Какой матч в составе красно-белых тебе запомнился больше всего?
- Таких матчей немало. Один из них – когда Андрей Тихонов завершал свою карьеру, и в его прощальном матче в «Спартаке» я вместо него вышел на замену. Это было символично – он заканчивал карьеру, а я только начинал. Еще памятен матч против «Челси» в Лиге чемпионов. И, конечно, гол в ворота «Анжи» в чемпионате России. Эмоции были непередаваемыми.

- Наверняка ты мечтаешь вернуться в «Спартак»?
- Конечно. Любой футболист хочет играть в топ-клубе, а «Спартак» является таковым – он топ-клуб в России. Да, я мечтаю вернуться в «Спартак», но сейчас все мои мысли – о моей новой команде. Сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь «Окжетпесу».

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