Нападающий Федор Смолов до конца сезона останется в «Краснодаре», сообщают «Известия».

Ранее сообщалось, что интерес к 26-летнему футболисту проявляют не только российские клубы, но и зарубежные. Среди них дортмундская «Боруссия» и «Бешикташ».

- Интерес к Федору действительно проявляют многие клубы из России и Европы, однако зимой его уход из «Краснодара» практически невозможен, - рассказал «Известиям» источник из близкого окружения футболиста. - Некоторые предложения, в частности от турецких клубов, Смолов отклонил сам, так как не хочет продолжать карьеру в их чемпионате. Трансфер же в другие команды, как, например, в «Спартак», блокирует руководство клуба и лично владелец «быков» Сергей Галицкий. И «Краснодар», и Смолов заинтересованы в том, чтобы их сотрудничество продлилось как минимум до лета. Таким образом клуб сможет достойно завершить сезон без потери одного из своих главных лидеров, а у самого форварда будет возможность еще громче заявить о себе и добиться приглашения от более сильных команд. К тому же летом европейские клубы ведут себя на трансферном рынке намного активнее.

Смолов стал лучшим бомбардиром чемпионата России-2015/16, в 29 проведенных матчах забив 20 мячей. В текущем первенства страны на счету Федора - 10 голов. Также он 5 раз поражал ворота соперников «Краснодара» на групповом этапе Лиги Европы.

За сборную России нападающий в 2016 году провел девять матчей, забив два мяча. В частности, он принял участие в Евро-2016.