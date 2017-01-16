«Лейкерс» дома уступил «Детройту», у Мозгова восемь очков

В матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» дома проиграл «Детройту» со счетом 97:102 (31:23, 26:36, 15:16, 25:27).

Самым результативным в матче стал игрок хозяев площадки Луис Уильямс, в его активе 26 очков.

Российский центровой «Лейкерс» Тимофе Мозгов отыграл 22 минуты, заработав за это время восемь очков.

Команда из Лос-Анджелеса занимает 13-е место в Западной конференции, а «Детройт» расположился на десятой строчке на Востоке.

В следующем туре «Лейкерс» 18 января примет «Денвер», а «Пистонс» на следующий день встретится с «Атлантой».

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