«Лейкерс» дома уступил «Детройту», у Мозгова восемь очков
Источник: Reuters
В матче
регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» дома проиграл «Детройту» со счетом 97:102
(31:23, 26:36, 15:16, 25:27).
Самым
результативным в матче стал игрок хозяев площадки Луис Уильямс, в его активе 26
очков.
Российский
центровой «Лейкерс» Тимофе Мозгов отыграл 22 минуты, заработав за это время
восемь очков.
Команда из Лос-Анджелеса
занимает 13-е место в Западной конференции, а «Детройт» расположился на десятой
строчке на Востоке.
В следующем
туре «Лейкерс» 18 января примет «Денвер», а «Пистонс» на следующий день
встретится с «Атлантой».
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Место и дата
16 января 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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