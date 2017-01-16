Хромачева проиграла в первом круге Australian Open
Российская теннисистка Ирина Хромачева не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
На старте турнира российская спортсменка проиграла румынке Соране Кырсте со счетом 2:6, 1:6. Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут.
Следующей соперницей Кырсти станет победительница матча между Карлой Суарес-Наварро (Испания) и Яной Чепеловой (Словакия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open
Общий призовой фонд - 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Хромачева И. (Россия) - Кырстя С. (Румыния) - 2:6, 1:6
Место и дата
16 января 06:30, , Онлайн-трансляция
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