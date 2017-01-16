Кузнецов в пяти сетах уступил Нисикори на старте Australian Open
Российский теннисист Андрей Кузнецов проиграл японцу Кею Нисикори в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.
Поединок завершился со счетом 5:7, 6:1, 6:4, 6:7 (6:8), 6:2 в пользу японца. Матч продолжался более 3,5 часов.
Во втором круге Нисикори сыграет против француза Жереми Шарди.
Добавим, что на прошлом турнире Australian Open Кузнецов, занимающий 45-е место в рейтинге ATP, дошел до четвертого круга.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open
Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Кузнецов А. (Россия) - Нисикори К. (Япония) - 7:5, 1:6, 4:6, 7:6, 2:6
Место и дата
16 января 03:00, , Онлайн-трансляция
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