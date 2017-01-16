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Теннис  Кузнецов7:5, 1:6, 4:6, 7:6, 2:6Нисикори
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Кузнецов в пяти сетах уступил Нисикори на старте Australian Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Андрей Кузнецов проиграл японцу Кею Нисикори в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.

Поединок завершился со счетом  5:7, 6:1, 6:4, 6:7 (6:8), 6:2 в пользу японца. Матч продолжался более 3,5 часов.  

Во втором круге Нисикори сыграет против француза Жереми Шарди. 

Добавим, что на прошлом турнире Australian Open Кузнецов, занимающий 45-е место в рейтинге ATP, дошел до четвертого круга.  

Мельбурн (Австралия) 

Турнир «Большого шлема»

Australian Open 

Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Первый круг

Матч

Кузнецов А. (Россия) - Нисикори К. (Япония) - 7:5, 1:6, 4:6, 7:6, 2:6

Место и дата

16 января 03:00, , Онлайн-трансляция

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