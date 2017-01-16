Поражение «Реала» и «Ювентуса», победа Олейника в UFC, Козлов в «Окжетпесе», а Хенти в ОАЭ. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.

1. «Реал» прервал 40-матчевую серию без поражений, уступив на выезде «Севилье» (1:2), при этом ведя в счете к 85-й минуте.

2. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал первое поражение «сливочных» в сезоне, сказав: «Мы просто должны принять этот результат. Мы знали, что беспроигрышная серия в какой-то момент закончится».

3. Немецкий «Хоффенхайм» остался единственным клубом в топ-5 европейских лиг, который не проигрывал национальном чемпионате.

4. Еще одну сенсацию сотворила «Фиорентина», обыграв «Ювентус» (2:1) в матче 20-го тура чемпионата Италии.

5. Дубль Бернарду Силвы помог «Монако» разгромить «Марсель» (4:1). Монегаски вновь поднялись на первую строчку турнирной таблицы.

6. Нападающий «Локомотива» Эзекиль Хенти на правах аренды перешел в клуб Объединенных Арабских Эмиратов.

7. Экс-форвард «Спартака» Александр Козлов стал игроком казахстанского «Окжетпеса».

8. Голевые передачи Александра Овечкина и Евгения Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Филадельфию» (5:0).

9. А вот две результативные передачи Артема Анисимова и один ассист Артемия Панарина не спасли «Чикаго» от поражения в матче с «Миннесотой».

10. «Лейкерс» в домашнем матче уступил «Детройту» (97:102), Тимофей Мозгов заработал восемь очков, отыграв 22 минуты.

Цитата дня: «Матч «Реал» - «Севилья» - это космос, к которому должны стремиться российский футбол и наш болельщик«, - Владислав Радимов, главный тренер «Зенит-2».

Видео дня:

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