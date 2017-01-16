Поражение «Реала» и «Ювентуса», победа Олейника в UFC, Козлов в «Окжетпесе», а Хенти в ОАЭ. Главные новости утра
«Советский
спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.
1. «Реал»
прервал 40-матчевую серию без поражений, уступив на выезде «Севилье» (1:2), при
этом ведя в счете к 85-й минуте.
2.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал первое поражение «сливочных»
в сезоне, сказав: «Мы просто должны
принять этот результат. Мы знали, что беспроигрышная серия в какой-то момент
закончится».
3. Немецкий «Хоффенхайм»
остался единственным клубом в топ-5 европейских лиг, который не проигрывал
национальном чемпионате.
4. Еще одну сенсацию
сотворила «Фиорентина», обыграв «Ювентус» (2:1) в матче 20-го тура чемпионата
Италии.
5. Дубль Бернарду Силвы
помог «Монако» разгромить «Марсель» (4:1). Монегаски вновь поднялись на первую
строчку турнирной таблицы.
6. Нападающий «Локомотива» Эзекиль
Хенти на правах аренды перешел в клуб Объединенных Арабских Эмиратов.
7. Экс-форвард «Спартака»
Александр Козлов стал игроком казахстанского «Окжетпеса».
8. Голевые передачи Александра
Овечкина и Евгения Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Филадельфию»
(5:0).
9. А вот две результативные
передачи Артема Анисимова и один ассист Артемия Панарина не спасли «Чикаго» от
поражения в матче с «Миннесотой».
10. «Лейкерс» в домашнем матче уступил «Детройту» (97:102), Тимофей Мозгов заработал восемь очков, отыграв 22 минуты.
Цитата дня: «Матч «Реал» - «Севилья»
- это космос, к которому должны стремиться российский футбол и наш болельщик«,
- Владислав Радимов, главный тренер «Зенит-2».
Видео дня:
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