Кравчук проиграл Изнеру и завершил свое выступление на Australian Open
Российский теннисист Константин Кравчук завершил свое выступление на Открытом чемпионате Австралии.
В первом круге наш спортсмен проиграл американцу Джону Изнеру со счетом 3:6, 4:6, 7:6 (7:5), 1:6. Россиянину удалось взять один сет представителя США. Теннисисты провели на корте 2 часа 23 минуты.
Во втором круге Изнер сыграет с Мишей Зверевым из Германии.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open
Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Изнер Д. (США) - Кравчук К. (Россия) - 6:3, 6:4, 6:7, 6:1
Место и дата
16 января 04:30, , Онлайн-трансляция
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