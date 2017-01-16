Александр Емельяненко намерен провести первый бой в марте

Знаменитый российский тяжеловес Александр Емельяненко близок к подписанию своего контракта и проведению дебютного боя после выхода на свободу, сообщают «Известия».

- Последние месяцы я активно тренируюсь. Почти каждый день провожу по два занятия под руководством специалистов. Думаю, что набрал неплохую форму. Еще месяц, и я смогу выйти на ринг. Стараюсь вернуть себе былые кондиции. Мне сделали несколько хороших предложений по поводу организации дебютного поединка. Но на сегодня я еще не подписал ни одного из них. Мой менеджер рассматривает все имеющиеся варианты. Предполагаю, что при удачном стечении обстоятельств я проведу ближайший бой уже в феврале или марте. С нетерпением жду возвращения на ринг, - рассказал «Известиям» Емельяненко.

Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко вышел на свободу в конце ноября 2016 года. Напомним, Емельяненко по приговору московского суда получил четыре с половиной года колонии общего режима. Помимо реального срока заключения, Емельяненко приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей. Спортсмен был обвинен по двум статьям: изнасилование и похищение документов. В марте прошлого года Полина Степанова обвинила бойца в совершении насильственных действий сексуального характера. 10 мая 2014-го Емельяненко был взят под стражу и доставлен в следственный изолятор, где провел чуть больше года.

Александр Емельяненко известен как боец смешанного стиля со статистикой 24 победы, 7 поражений. 33-летний спортсмен также является неоднократным победителем чемпионатов мира по самбо. Последнее выступление Емельяненко состоялось на турнире «Колизей» в Санкт-Петербурге, где Емельяненко проиграл нокаутом Дмитрию Сосновскому.