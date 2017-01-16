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Павлюченкова обыграла Родину в первом круге Australian Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

Павлюченкова на старте турнира со счетом 6:1, 7:6 (7:2) победила соотечественницу Евгению Родину. Теннисистки провели на корте около 1,5 часов. 

В следующем круге Павлюченкова сыграет с другой россиянкой Натальей Вихлянцевой, которая оказалась сильнее американки Вани Кинг. 

Мельбурн (Австралия) 

Турнир «Большого шлема»

Australian Open 

Общий призовой фонд - 36 260 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Одиночный разряд 

Первый круг  

Матч

Родина Е. (Россия) - Павлюченкова А. (Россия) - 1:6, 6:7

Место и дата

16 января 06:30, , Онлайн-трансляция

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