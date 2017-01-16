Павлюченкова обыграла Родину в первом круге Australian Open
Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
Павлюченкова на старте турнира со счетом 6:1, 7:6 (7:2) победила соотечественницу Евгению Родину. Теннисистки провели на корте около 1,5 часов.
В следующем круге Павлюченкова сыграет с другой россиянкой Натальей Вихлянцевой, которая оказалась сильнее американки Вани Кинг.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open
Общий призовой фонд - 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Родина Е. (Россия) - Павлюченкова А. (Россия) - 1:6, 6:7
Место и дата
16 января 06:30, , Онлайн-трансляция
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