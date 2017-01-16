Рублев пробился во второй круг Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
В первом раунде россиянин одержал победу над Лу Йен-Хсун с Тайваня – 4:6, 6:3, 7:6 (7:0), 6:3. Матч продолжался почти три часа.
В следующем круге Рублев встретится с победителем матча Энди Маррей (Великобритания) - Илья Марченко (Украина).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open
Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Рублев А. (Россия) - Лу Й. (Тайвань) - 4:6, 6:3, 7:6, 6:3
Место и дата
16 января 04:30, , Онлайн-трансляция
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