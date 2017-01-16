Кирилл Погребняк и Александр Касьян расторгли контракты с «Томью»

Нападающие Александр Касьян и Кирилл Погребняк расторгли контракты с «Томью», сообщил спортивный директор томичей Игорь Кудряшов.

- Погребняк и Касьян разорвали контракты с клубом через палату, - сообщил Кудряшов ТАСС.

Ранее стало известно, что «Томь» испытывает финансовые трудности. Уже много футболистов покинули клуб из-за задолженностей. Сотрудники клуба и игроки не получают зарплату с начала сезона.

После 17 туров «Томь» занимает 16-е место в турнирной таблице РФПЛ, в активе команды девять очков.

