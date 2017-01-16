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Виталий Мутко: Елистратов доказал свой профессионализм результатами

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал победу шорт-трекиста Семена Елистратова на чемпионате Европы в Турине.

- Что касается Елистратова, скандал с мельдонием, конечно, немножко выбил из колеи. Но все уже сказано, все было сразу понятно. Сейчас ситуация спокойная - никаких скандалов нет. А Семен, как настоящий профессионал, доказал все своими результатами, - сказал Мутко «Р-Спорт». 

Елистратов завоевал золото в многоборье на чемпионате Европы второй год подряд. В 2016 году Елистратов был отстранен от соревнований из-за обнаружения в его организме мельдония, позднее отстранение было снято.

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