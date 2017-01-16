Кузнецова без проблем вышла во второй круг Australian Open
Российская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла колумбийку Мариану Дуке-Мариньо в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.
Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:1 в пользу россиянки. Теннисистки провели на корте меньше часа.
Во втором круге Кузнецова сыграет с представительницей Австралии Джейми Форлис.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open
Общий призовой фонд - 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Дуке-Марино М. (Колумбия) - Кузнецова С. (Россия) - 0:6, 1:6
Место и дата
16 января 09:20, , Онлайн-трансляция
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