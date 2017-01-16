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Евгений Малкин: Если мы считаем себя хорошей командой, то необходимо выигрывать следующие три матча

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался о серии команды из трех поражений подряд.

«После такого «Питтсбургу» просто необходимо выиграть следующие три матча. Если мы считаем себя хорошей командой и хотим попасть в плей-офф в этом сезоне, то другого выхода у нас нет. В следующей игре с «Вашингтоном» мы должны хорошо провести начало. «Питтсбург» будет играть при поддержке своих болельщиков, так что нужно сделать все правильно.

Мы впервые за долгое время проиграли три встречи подряд. Очевидно, вы не увидите счастливые лица в раздевалке после такой серии. Конечно, я тоже очень расстроен. Думаю, что иных эмоций нельзя испытывать, когда что-то идет не так.

В матче с «Детройтом» соперник просто играл лучше и активнее, лично я недоволен своей игрой. Когда нам забивали одну из шайб, я упустил своего форварда, очень расстроен из-за этого. Я надеюсь, что дома мы будем действовать лучше», – приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Питтсбург» потерпел три поражения в основное время впервые с 2015 года. «Пингвины» проиграли «Вашингтону» (2:5), «Оттаве» (1:4) и «Детройту» (3:6).

В следующем матче 17 января «Питтсбург» снова сыграет с «Вашингтоном», теперь уже на своем льду.

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