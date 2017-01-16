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Антон Миранчук: Верю, что смогу проявить себя в «Локомотиве»

Источник:  «Известия»Комментарии

Футболист «Локомотива» Антон Миранчук признался, что был рад вернуться в стан железнодорожников.

— Безусловно, я очень рад вернуться, очень приятно, в том числе и в психологическом плане. Чувствую себя здесь как в родном доме. Сразу после окончания аренды в Эстонии я приехал на базу, на тренировку. Юрий Павлович вызвал к себе и сказал, что всё в моих руках и он рассчитывает на меня. Отметил, что самое главное — усердно работать. 

— Какие ожидания от оставшейся части сезона? 

— Самые позитивные. Нужно всегда смотреть на жизнь с верой в то, что всё будет хорошо. Надеюсь, нам удастся выправить ситуацию. 

— Чувствуете, что во второй части сезона вам дадут шанс проявить себя? 

— Чувствую и верю, что все получится и я хорошо проявлю себя, - цитируют Миранчука «Известия». 

Миранчук находится в структуре «Локомотива» с 2011 года, но до сих пор еще не дебютировал в матчах за основную команду в чемпионате России. В 2016 году выступал на правах аренды за «Левадию», в составе которой забил 15 мячей в 35 матчах, став вице-чемпионом Эстонии. В ноябре вернулся из аренды в «Локомотив». 

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