Антон Миранчук: Верю, что смогу проявить себя в «Локомотиве»

Футболист «Локомотива» Антон Миранчук признался, что был рад вернуться в стан железнодорожников.

— Безусловно, я очень рад вернуться, очень приятно, в том числе и в психологическом плане. Чувствую себя здесь как в родном доме. Сразу после окончания аренды в Эстонии я приехал на базу, на тренировку. Юрий Павлович вызвал к себе и сказал, что всё в моих руках и он рассчитывает на меня. Отметил, что самое главное — усердно работать.

— Какие ожидания от оставшейся части сезона?

— Самые позитивные. Нужно всегда смотреть на жизнь с верой в то, что всё будет хорошо. Надеюсь, нам удастся выправить ситуацию.

— Чувствуете, что во второй части сезона вам дадут шанс проявить себя?

— Чувствую и верю, что все получится и я хорошо проявлю себя, - цитируют Миранчука «Известия».

Миранчук находится в структуре «Локомотива» с 2011 года, но до сих пор еще не дебютировал в матчах за основную команду в чемпионате России. В 2016 году выступал на правах аренды за «Левадию», в составе которой забил 15 мячей в 35 матчах, став вице-чемпионом Эстонии. В ноябре вернулся из аренды в «Локомотив».