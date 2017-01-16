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Сборная России по хоккею на траве выиграла бронзу юниорского ЧЕ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сборная России по хоккею на траве выиграла бронзу юниорского ЧЕ

В столице Португалии завершилось первенство (юниоры до 21 года) Европы по индорхоккею.

Сборная России в матче за 3-е место крупно (7:1) переиграла команду Белоруссии и завоевала бронзовые едали.

Напомним, в групповом турнире россияне переиграли хозяев (14:1), уступили Польше (1:4) и сыграли вничью с Чехией (3:3). Полуфинальный матч со сборной Австрии заверщился вничью (3:3), а в серии буллитов точнее были соперники (2:1).

Победителем первенства Европы стала Польша, переигравшая Австрию (5:4).

Лучшим бомбардиром и игроком турнира оргкомитет признал россиянина Сергея Лепешкина.

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