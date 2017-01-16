Иан Райт: Хэштег, стрижка, эмодзи – все это отвлекает Погба
Бывший форвард «Арсенала»
Иан Райт считает, что околофутбольные события мешают полузащитнику «Манчестер
Юнайтед» сосредоточиться на игре.
«Все это отвлекает его. Хэштег, стрижка, эмодзи – вряд ли
все это было бы при Алексе Фергюсоне. Возможно, это прописано в его контракте»,
– приводит BBC мнение Райта.
Напомним, на прошлой неделе Погба стал первым футболистом, у которого появился собственный эмодзи в твиттере.
А в воскресенье в матче 21-го тура премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:1) 23-летний француз заработал пенальти в свои ворота, неудачно сыграв рукой в штрафной площади.
В нынешнем сезоне Погба забил четыре гола и сделал три голевые передачи в 20 матчах премьер-лиги.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 1:1 (0:1)
Голы
Милнер 27 (0:1 - пен.). Ибрагимович 84 (1:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан (Феллайни, 76), Мхитарян, Кэррик (Руни, 46), Валенсия, Погба, Эррера, Марсьяль (Мата, 65), Ибрагимович
Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Клаван, Джан, Милнер, Вейналдум, Лаллана, Арнольд, Хендерсон, Фирмино, Ориги (Коутиньо, 61)
Предупреждения:
Эррера, 90 - Ловрен, 31; Вейналдум, 62; Фирмино, 90
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
15 января 19:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция