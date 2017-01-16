Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Дуке-Марино0:6, 1:6Кузнецова
Футбол  Зенит- : -Чанчунь Ятай
Футбол  Кот-д'Ивуар- : -Того
Теннис  Касаткина0:6, 6:7Пенг
Футбол  Локомотив- : -Вердер
Хоккей  Динамо Москва- : -Ак Барс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Иан Райт: Хэштег, стрижка, эмодзи – все это отвлекает Погба

Источник:  BBCКомментарии

Бывший форвард «Арсенала» Иан Райт считает, что околофутбольные события мешают полузащитнику «Манчестер Юнайтед» сосредоточиться на игре.

«Все это отвлекает его. Хэштег, стрижка, эмодзи – вряд ли все это было бы при Алексе Фергюсоне. Возможно, это прописано в его контракте», – приводит BBC мнение Райта.

Напомним, на прошлой неделе Погба стал первым футболистом, у которого появился собственный эмодзи в твиттере.

А в воскресенье в матче 21-го тура премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:1) 23-летний француз заработал пенальти в свои ворота, неудачно сыграв рукой в штрафной площади.

В нынешнем сезоне Погба забил четыре гола и сделал три голевые передачи в 20 матчах премьер-лиги.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 1:1 (0:1)

Голы

Милнер 27 (0:1 - пен.). Ибрагимович 84 (1:1).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан (Феллайни, 76), Мхитарян, Кэррик (Руни, 46), Валенсия, Погба, Эррера, Марсьяль (Мата, 65), Ибрагимович

Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Клаван, Джан, Милнер, Вейналдум, Лаллана, Арнольд, Хендерсон, Фирмино, Ориги (Коутиньо, 61)

Предупреждения:

Эррера, 90 - Ловрен, 31; Вейналдум, 62; Фирмино, 90

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

15 января 19:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Точка невозврата. Почему дела «Манчестер Сити» катастрофически плохиТочка невозврата. Почему дела «Манчестер Сити» катастрофически плохи«Эвертон» разгромил «Манчестер Сити» – 4:0. Никогда еще команды Пепа Гвардиолы не проигрывали с таким счетом в национальных чемпионатах.Поражение «Реала» и «Ювентуса», победа Олейника в UFC, Козлов в «Окжетпесе», а Хенти в ОАЭ. Главные новости утраПоражение «Реала» и «Ювентуса», победа Олейника в UFC, Козлов в «Окжетпесе», а Хенти в ОАЭ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.Руни спас комментаторов от летевшего в них мяча (видео)Форвард «Манчестер Юнайтеда» Уэйн Руни перед началом матча с «Ливерпулем» (1:1) спас комментаторов от летевшего в них мяча.Гвардиола впервые в тренерской карьере потерпел пять поражений в одном чемпионатеПоражение от «Эвертона» (0:4) в 21-м туре на «Гудисон Парк» стало пятым для «Манчестер Сити» в нынешнем чемпионате Англии.Слуцкий может получить работу в «Челси»Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России может войти в аналитический отдел «Челси», сообщает британская газета Daily Star.Златан Ибрагимович: «Манчестер Юнайтед» допускал простые ошибкиФорвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал ничью в матче 21-го тура премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:1) на стадионе «Олд Траффорд».Юрген Клопп: Завтра я могу быть довольным результатом, но сегодня – только игройЮрген Клопп: Завтра я могу быть довольным результатом, но сегодня – только игройМоуринью, Клопп и Ибрагимович – о встрече «МЮ» и «Ливерпуля» в 21-м туре АПЛ.Юрген Клопп: В концовке надеялся, что нам немного повезет, но этого не случилосьГлавный тренер «Ливерпуля» прокомментировал гостевую ничью с «Ливерпулем» (1:1) в 21-м туре чемпионата Англии.Жозе Моуринью: Встреча с «Ливерпулем» была очень эмоциональной, интенсивной и агрессивнойГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моунинью подвел итог ничьей с «Ливерпулем» (1:1) в 21-м туре чемпионата Англии.Команды Милнера ни разу не проиграли в 46 матчах премьер-лиги, когда он забивалПолузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер повторил рекорд бывшего форварда «Астон Виллы», «Манчестер Сити» и «Лестера» Дариуса Вассела.Клопп и Моуринью: так кто смеется последним? «МЮ» и «Ливерпуль» сыграли вничьюКлопп и Моуринью: так кто смеется последним? «МЮ» и «Ливерпуль» сыграли вничью«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» в 21-м туре чемпионата Англии, сравняв счет на последних минутах матча.Ибрагимович повторил результат Ширера и АгуэроФорвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович сравнял счет в матче 21-го тура премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:1) на стадионе «Олд Траффорд».АПЛ. 21-й тур. «Эвертон» разгромил «Манчестер Сити», «МЮ» и «Ливерпуль» сыграли вничью и другие матчиРезультаты матчей 21-го тура чемпионата Англии.Ибрагимович спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в матче с «Ливерпулем»«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1) в 21-м туре чемпионата Англии.«Ливерпуль» не будет подписывать Фонте в зимнее трансферное окноЗащитник «Саутгемптона» Жозе Фонте не перейдет в «Ливерпуль» в ближайшее время.Хосеп Гвардиола: Первые два гола ментально сильно подействовали на насГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал крупное поражение от «Эвертона» (0:4) в 21-м туре чемпионата Англии.«Марсель» ведет переговоры о возвращении ПайеПолузащитник «Марселя» Димитри Пайе может вернуться в «Марсель».Гвардиола потерпел самое крупное поражение в национальных чемпионатахГостевое поражение «Манчестер Сити» от «Эвертона» в 21-м туре чемпионата Англии (0:4) стало самым крупным для Хосепа Гвардиолы в национальных чемпионатах.«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – 1:1. Как это былоВ воскресенье в матче 21-го тура чемпионата Англии сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».«Манчестер Сити» потерпел разгромное поражение от «Эвертона»«Эвертон» дома крупно обыграл «Манчестер Сити» (4:0) в 21-м туре чемпионата Англии.
Главные новости
Футбол
Поражение «Реала» и «Ювентуса», победа Олейника в UFC, Козлов в «Окжетпесе», а Хенти в ОАЭ. Главные новости утра
Лыжный спорт
Лыжницы Иванова и Шаповалова отправили FIS объяснительные по поводу допингового скандала
Футбол
Иан Райт: Хэштег, стрижка, эмодзи – все это отвлекает Погба
Футбол
Сегодня игроки «Спартака» вышли из отпуска – последними в РФПЛ
Теннис
Кузнецова без проблем вышла во второй круг Australian Open
Футбол
Кирилл Погребняк и Александр Касьян расторгли контракты с «Томью»
Теннис
Рублев пробился во второй круг Australian Open
Теннис
Павлюченкова обыграла Родину в первом круге Australian Open
MMA
Александр Емельяненко намерен провести первый бой в марте
Теннис
Кузнецов в пяти сетах уступил Нисикори на старте Australian Open
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Поль Погба
Поль Погбавсе новости
Алекс Фергюсон
Алекс Фергюсонвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости