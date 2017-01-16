Иан Райт: Хэштег, стрижка, эмодзи – все это отвлекает Погба

Бывший форвард «Арсенала» Иан Райт считает, что околофутбольные события мешают полузащитнику «Манчестер Юнайтед» сосредоточиться на игре.

«Все это отвлекает его. Хэштег, стрижка, эмодзи – вряд ли все это было бы при Алексе Фергюсоне. Возможно, это прописано в его контракте», – приводит BBC мнение Райта.

Напомним, на прошлой неделе Погба стал первым футболистом, у которого появился собственный эмодзи в твиттере.

А в воскресенье в матче 21-го тура премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:1) 23-летний француз заработал пенальти в свои ворота, неудачно сыграв рукой в штрафной площади.

В нынешнем сезоне Погба забил четыре гола и сделал три голевые передачи в 20 матчах премьер-лиги.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча