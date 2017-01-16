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Лыжницы Иванова и Шаповалова отправили FIS объяснительные по поводу допингового скандала

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Российские лыжницы Юлия Иванова и Евгения Шаповалова представили Международной федерации лыжного спорта (FIS) письменные объяснения по делу об их отстранении от соревнований в связи с обвинениями в нарушении антидопинговых правил.

- Мы все отправили, ждем решения, - сообщила Иванова ТАСС. 

Напомним, FIS на основе доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на ОИ-2014 в Сочи, отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований. Ими оказались Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.  

13 января лыжники Александр Легков и Евгений Белов дали свои объяснения по поводу допингового скандала. FIS вынесет решение по ним на этой неделе.

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