32 эйса в матче с Маннарино помогли Хачанову пробиться во второй круг Australian Open
Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
На старте турнира он обыграл француза Адриана Маннарино со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 6:3. Россиянин подал 32 эйса, его соперник только восемь. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.
Во втором круге Хачанов сыграет с победителем матча между французом Пьером-Югом Эрбером и американцем Джеком Соком.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open
Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Хачанов К. (Россия) - Маннарино А. (Франция) - 6:4, 3:6, 7:6, 6:3
Место и дата
16 января 06:30, , Онлайн-трансляция
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