32 эйса в матче с Маннарино помогли Хачанову пробиться во второй круг Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

На старте турнира он обыграл француза Адриана Маннарино со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 6:3. Россиянин подал 32 эйса, его соперник только восемь. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.

Во втором круге Хачанов сыграет с победителем матча между французом Пьером-Югом Эрбером и американцем Джеком Соком.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема»

Australian Open

Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг