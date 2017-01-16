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32 эйса в матче с Маннарино помогли Хачанову пробиться во второй круг Australian Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

На старте турнира он обыграл француза Адриана Маннарино со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 6:3. Россиянин подал 32 эйса, его соперник только восемь. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут. 

Во втором круге Хачанов сыграет с победителем матча между французом Пьером-Югом Эрбером и американцем Джеком Соком. 

Мельбурн (Австралия) 

Турнир «Большого шлема»

Australian Open 

Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Первый круг

Матч

Хачанов К. (Россия) - Маннарино А. (Франция) - 6:4, 3:6, 7:6, 6:3

Место и дата

16 января 06:30, , Онлайн-трансляция

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