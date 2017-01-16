Халеп выбыла из борьбы на Australian Open

Четвертая ракетка мира Симона Халеп завершила выступление в одиночном разряде Australian Open. В матче первого круга 25-летняя румынская теннисистка потерпела поражение от Шелби Роджерс из США (3:6, 1:6).

Отметим, что Халеп проигрывает в первом круге на Australian Open второй год подряд, хотя до этого дважды доходила до четвертьфинала.

Во втором круге соперником Роджерс станет Эшли Барти из Австралии, которая победила Аннику Бек из Германии (6:4, 7:5).

Мельбурн (Австралия)

Турнир серии «Большого шлема» Australian Open

Призовой фонд 16 503 692 доллара

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

1-й круг