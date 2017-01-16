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Виталий Мутко: Санкт-Петербург – важнейший город с точки зрения проведения Евро-2020

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вице-премьер правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко рассказал о предстоящем визите главы УЕФА Александера Чеферина в Санкт-Петербург, где представят логотип города для Евро-2020.

- Все 13 городов последовательно презентуют свои логотипы, концепции. Санкт-Петербург - важнейший город с точки зрения проведения матчей чемпионата. Это прекрасный город, там новый стадион. На мероприятие приедет президент УЕФА Александер Чеферин, члены исполкома УЕФА. Надеемся, все пройдет красочно и напомнит всем, что Петербург примет матчи Евро-2020.

Это первый визит Чеферина в Россию, но мы с ним встречаемся постоянно на различных мероприятиях. Сейчас он гость РФС, конечно, встречусь с ним. Крымский футбол? Пока планов обсуждать его нет. По-моему, в данный момент все ясно по Крыму, - цитирует Мутко «Р-Спорт».

Напомним, презентация логотипа Петербурга для Евро-2020 состоится 19 января.

Чемпионат Европы в 2020 году будут принимать 13 городов: Амстердам, Бильбао, Брюссель, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Глазго, Баку, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург и Лондон. В Петербурге пройдут три матча группового этапа и один четвертьфинал. Эти игры состоятся на стадионе, который расположен на Крестовском острове. Ранее он примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

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