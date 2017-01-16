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Касаткина проиграла Шуай Пэн в первом круге Australian Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

25-я ракетка мира Дарья Касаткина потерпела поражение от Шуай Пэн из Китая (0:6, 6:7) в первом круге турнира серии «Большого шлема» Australian Open.

31-летняя Шуай Пэн сейчас занимает 83-е место в рейтинге WTA, хотя в 2011 году была 14-м номером мирового рейтинга. На турнирах WTA Касаткина и Пэн сыграли впервые.

Добавим, что в прошлом году Касаткина дошла в Мельбурне до третьего круга.

Во втором круге соперницей Пэн станет победитель матча Луиза Чирико (США) – Эжени Бушар (Канада).

Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг

Матч

Касаткина Д. (Россия) - Пенг Ш. (Китай) - 0:6, 6:7

Место и дата

16 января 10:00, , Онлайн-трансляция

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