Касаткина проиграла Шуай Пэн в первом круге Australian Open
25-я ракетка мира
Дарья Касаткина потерпела поражение от Шуай Пэн из Китая (0:6, 6:7) в первом
круге турнира серии «Большого шлема» Australian Open.
31-летняя Шуай Пэн сейчас занимает 83-е место в рейтинге WTA, хотя в 2011 году была 14-м номером мирового рейтинга. На турнирах WTA Касаткина и Пэн сыграли впервые.
Добавим, что в прошлом году Касаткина дошла в Мельбурне до третьего круга.
Во втором круге соперницей Пэн станет победитель матча Луиза Чирико (США) – Эжени Бушар (Канада).
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Касаткина Д. (Россия) - Пенг Ш. (Китай) - 0:6, 6:7
Место и дата
16 января 10:00, , Онлайн-трансляция
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