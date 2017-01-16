Касаткина проиграла Шуай Пэн в первом круге Australian Open

25-я ракетка мира Дарья Касаткина потерпела поражение от Шуай Пэн из Китая (0:6, 6:7) в первом круге турнира серии «Большого шлема» Australian Open.

31-летняя Шуай Пэн сейчас занимает 83-е место в рейтинге WTA, хотя в 2011 году была 14-м номером мирового рейтинга. На турнирах WTA Касаткина и Пэн сыграли впервые.

Добавим, что в прошлом году Касаткина дошла в Мельбурне до третьего круга.

Во втором круге соперницей Пэн станет победитель матча Луиза Чирико (США) – Эжени Бушар (Канада).

Мельбурн (Австралия)

Турнир серии «Большого шлема»

Australian Open

Призовой фонд 16 503 692 доллара

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

1-й круг