Анастасия Нифонтова получила медаль за второй результат среди женщин на «Дакаре»

Российская мотогонщица Анастастия Нифонтова, которая участвовала в «Дакаре-2017» получила медаль за второе место среди женщин в своей категории.

«Очень много людей сошли с дистанции, в том числе из-за того, что они почувствовали себя плохо. Поэтому я, конечно, испытываю некоторое чувство гордости, что смогла всё это преодолеть и финишировать, да ещё и занять второе место среди девушек», — приводит слова Нифонтовой ТАСС.



В общем зачёте мотоциклов Нифонтова стала 75-й.



Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Сразу в двух классах чемпионами стали российские гонщики: Сергей Карякин выиграл соревнования на квадроциклах, а в общем зачете в классе грузовиков первые два места заняли два российских экипажа (Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова), представляющие команду «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.



