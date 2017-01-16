В Китае официально утвердили лимит на легионеров

Китайская футбольная ассоциация (CFA) официально объявила об ужесточении лимита на легионеров в новом сезоне чемпионата страны.

Теперь на поле в китайской лиге смогут выходить максимум три легионера в составе одной команд. В прошлом сезоне разрешалось выпускать четыре иностранца.

Также в заявку обязательно должны быть включены два игрока моложе 23 лет, а один из них должен выйти на поле в стартовом составе. Такие меры были приняты с целью повышения уровня футбола в стране.

Новый сезон в чемпионате Китая стартует 4 марта.