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В Китае официально утвердили лимит на легионеров

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Китайская футбольная ассоциация (CFA) официально объявила об ужесточении лимита на легионеров в новом сезоне чемпионата страны.

Теперь на поле в китайской лиге смогут выходить максимум три легионера в составе одной команд. В прошлом сезоне разрешалось выпускать четыре иностранца. 

Также в заявку обязательно должны быть включены два игрока моложе 23 лет, а один из них должен выйти на поле в стартовом составе. Такие меры были приняты с целью повышения уровня футбола в стране.  

Новый сезон в чемпионате Китая стартует 4 марта. 

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