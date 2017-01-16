Уле-Эйнар Бьорндален: Через месяц Домрачева будет в привычной для себя форме

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален высказался о возвращении в спорт своей супруги Дарьи Домрачевой.

«Я очень счастлив, что она здорова. Она тренируется только пару месяцев. И то, что у нее такая хорошая форма только после двух месяцев тренировок, удивляет меня.

Я считаю, что еще через месяц она будет в очень хорошей, привычной для себя форме. Поэтому ждем еще месяц, а там посмотрим», – приводит Sputnik.by слова Бьорндалена, сказанные в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

Напомним, Домрачева приняла участие в этапе Кубка мира в Оберхофе, где заняла 37-е место в спринте. На следующем этапе в Рупольдинге она стала уже 13-й.

Домрачева пропустила прошлый сезон из-за мононуклеоза, а начало нынешнего – из-за рождения ребенка.