Нифонтова и Мора рассказали о эпизоде с упавшим байком гонщицы на «Дакаре-2017».

Российская гонщица Анастасия Нифонтова рассказала о случае в предпоследний день ралли-рейда «Дакар», когда французский гонщик Грегори Мора помог ей поднять упавший мотоцикл и продолжить гонку.



«Я ужасно устала, почти выбилась из сил. Мой байк упал, когда я поднималась на возвышенность, и мне было очень трудно поднять его, так как он весит порядка 185 кг. Я пыталась это сделать сама, попросила помощи у оператора, однако тот не мог мне помочь и продолжил съёмку. Затем я приняла решение попросить помощи у других гонщиков, но, повторю, мы были на возвышенности, поэтому некоторые проехали мимо. Однако остановился один французский гонщик – Грегори. Я благодарна ему за джентльменский поступок, он очень мне помог. Ничего особенного он мне не сказал, пожелал быть сильной и продолжить гонку», – цитирует Нифонтову RT .

Сам Грегори Мора в интервью RT прокомментировал поведение других гонщиков так:

– Они участвовали в гонке, и я думаю, они сказали себе: «А если бы у меня была проблема, мне бы не стали помогать, вот и я не буду помогать другим». А я считаю, что это ненормально, потому что Анастасия была в плохой ситуации, в плохом положении, ей нужно было помочь».

Напомним, что Анастасия Нифонтова финишировала 75-й в общем зачете мотоциклов и получила медаль за второй результат среди женщин. Ралли-рейд «Дакар-2017« проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Сразу в двух классах чемпионами стали российские гонщики: Сергей Карякин выиграл соревнования на квадроциклах, а в общем зачете в классе грузовиков первые два места заняли два российских экипажа (Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова), представляющие команду «КАМАЗ-мастер«, которую поддерживает банк ВТБ.

