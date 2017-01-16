Американец Нааш стал победителем первого этапа Red Bull Crashed Ice

Победителем первого этапа чемпионата Red Bull Crashed Ice, прошедшего в субботу на побережье Средиземного моря, стал американец Кэмерон Нааш. Он безупречно прошел трассу из искусственного льда, спускавшуюся прямо в Старый порт Марселя. Это седьмая победа в карьере Нааша, действующего чемпиона мира по скоростному спуску на коньках, который надеется стать первым спортсменом, завоевавшим этот титул дважды.

В состязаниях по самому скоростному виду конькобежного спорта бесстрашные атлеты несутся в группах по четыре человека вниз по ледяному желобу, напичканному препятствиями, со скоростями до 80 км/ч. Два спортсмена, которые первыми пересекают финишную черту, проходят в следующий круг. В этот раз это продолжалось до тех пор, пока из 64 участников не остались четверо финалистов.

В финале, ставшем одним из самых впечатляющих в истории, в котором на 340-метровой трассе сражались сразу трое чемпионов, вторым пришел к финишу американец Максвелл Данн, третье место занял Скотт Кроксалл из Канады, а четвертое – австриец Марко Даллаго. Перед воодушевленной публикой в самом сердце Марселя Нааш пересек финишную черту первым и в первой гонке финала. Однако всего через несколько мгновений, после просмотра записи, результаты были объявлены недействительными по причине того, что стартовые ворота открылись на секунду раньше положенного времени. Субботние соревнования, которые прошли не по сезону теплым вечером в избалованном солнцем Марселе в начале его года в качестве спортивной столицы Европы, открыли новую эру в истории самого скоростного вида конькобежного спорта. Выбрав местом проведения самый жаркий город Франции, организаторы доказали, что ледяные трассы можно строить и в регионах с мягким климатом.

«Я по-настоящему этого хотел», – сказал Нааш, который после уверенной победы в финале просто кричал от радости. Он признался, что его переполняют эмоции. Он хотел непременно доказать, что заслужил победу, особенно после повторного старта в финале. «Это надо было закрепить», – заявил Нааш, который после семи побед в карьере является самым успешным активным атлетом этого вида спорта. Начиная с 2015 года, он выиграл четыре из последних пяти гонок.

Результаты чемпионата разочаровали многочисленных французских болельщиков, пришедших поддержать Тристана Дюжердиля и Пакома Шмитта, две яркие молодые звезды на небосклоне скоростного спуска на коньках, которые по итогам прошлого сезона показали четвёртый и шестой результаты соответственно. Однако Дюжердиль и Шмитт выбыли в разных гонках четвертьфинала.

Лучшими из семи российских участников гонки стали Денис Новожилов (21-е место) и Павел Крюков (42-е место). С учетом декабрьской гонки Riders Cup Новожилов в общем зачете занимает высокое 18-е место.

Зрителям в Марселе повезло: они стали свидетелями первых состязаний по фристайлу, победителем которых стал Мартин Барро из Франции. Этот 18-летний новичок также занял второе место на первом чемпионате мира среди юниоров, проводящемся среди спортсменов от 16 до 20 лет и прошедшем в пятницу.

В становящихся все более конкурентоспособными соревнованиях среди женщин первой стала прошлогодняя чемпионка Жаклин Лежер из Канады. В нетрудной борьбе она подтвердила свой успех на трассе, отличное состояние которой поддерживали три мощных холодильных установки. Американка Аманда Трунцо заняла второе место, а Сидней О'Киф, также из США, пришла третьей.

Результаты (мужчины): 1. Кэмерон Нааш (США), 2. Максвелл Данн (США), 3. Скотт Кроксалл (Канада), 4. Марко Даллаго (Австрия), 5. Гильом Буве-Морриссетт (Канада), 6. Дэн Витти (Канада), 7. Лука Даллаго (Австрия), 8. Дэниэл Бергесон (США), 9. Томми Мерц (США), 10. Джим Де Паоли (Швейцария).

Результаты (женщины): Жаклин Лежер (Канада), 2. Аманда Трунцо (США), 3. Сидней О'Киф (США), 4. Мириам Трепанье (Канада), 5. Элейн Тополниски (Канада), 6. Тамара Кайя (Канада), 7. Вероника Виндиш (Австрия), 8. Макси Планте (Канада), 9. Амандин Кондруайе (Франция), 10. Сандрин Ранжеон (Франция).

Общий зачет чемпионата мира (мужчины): 1. Нааш – 1 000 очков, 2. Данн – 800, 3. Марко Даллаго – 750, 4. Кроксалл – 600, 5. Буве-Морриссетт – 450, 6. Лука Даллаго – 425, 7. Витти – 400, 8. Дюжердиль (Франция) – 350, 9. Де Паоли – 340, 10. Бергесон – 320.

Общий зачет чемпионата мира (женщины): 1. Лежер – 1 000 очков, 2. Трунцо – 800, 3. Виндиш – 610, 4. О'Киф – 600, 5. Трепанье – 500, 6. Тополниски – 450, 7. Ное (Нидерланды) – 420, 8. Кайя – 400, 9. Ямамото (Япония) – 365, 10. Моран (Швейцария) – 330.